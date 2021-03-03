الفنانة المصرية اعتماد خورشيد تتعرض لوعكة صحية وتدخل العناية المركزة

كشف إيهاب خورشيد شقيق الفنان عمر خورشيد، اليوم الأربعاء، عن تعرض والدته الفنانة والمنتجة المصرية اعتماد خورشيد لوعكة صحية، ما استدعى إدخالها العناية المركزة في أحد المستشفيات في القاهرة الكبرى.

وقال إيهاب خورشيد، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن والدته تُعاني من وجود سوائل على الرئة، مشيرًا إلى أنها كانت تشعر بتعب شديد منذ أكثر من أسبوع.

ولفت إلى أنها كانت ترفض نقلها إلى المستشفى لكنه فضل ذلك حرصًا على سلامتها، ورغم أن لديها جهاز أكسجين في المنزل إلا أنها كانت تُعاني من آلام شديدة خاصة في آخر يومين، ما جعلها غير قادرة على النوم.

وأشار إلى أنه تم نقلها إلى المستشفى، اليوم الأربعاء، نافيًا إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بالتعب الموجود في الرئة فقط، وأنها موجودة في العناية المركزة، لكنها لم تفقد الوعي.