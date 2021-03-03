وفاة الفنانة المصرية ليلى الإسكندرانية

توفيت الفنانة المصرية ليلى الإسكندرانية، مساء اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وأكد رئيس جمعية الكومبارس والأدوار الثانوية في مصر، إبراهيم عمران، وفاة الفنانة ليلى الإسكندرانية التي تعرضت لأزمة صحية في أيامها الأخيرة.

وأوضح عمران، في تصريحات صحفية، أن أسرتها ”لن تتلقى العزاء، تنفيذا لتوجيهات الدولة المُتعلقة بإلغاء التجمعات وسرادق العزاء بسبب فيروس كورونا“.

من جهتها، نعت الفنانة نادية العراقية الممثلة الراحلة عبر حسابها على ”فيسبوك“ وعلقت قائلة: ”كلنا راحلون، إلى رحمة الله الفنانة ليلى الإسكندرانية والدة الماكيير علاء التونسي.. ست طيبة وكالنسمة.. يا رب ارحمها“.

وتفاعل الجمهور مع نبأ رحيل الممثلة وتذكروا أدوارها التي لا تنسى في عدة أعمال سينمائية، ودعوا لها بالرحمة والمغفرة.

وقالت إحدى المتابعات: ”الله يرحمها. نشوفها كتير بالسينما.. بذكر فيلم غبي منو وفيه وميدو مشاكل“، فيما أضافت أخرى: ”دي فاطمة كشري“ نسبة لأحد أدوارها.