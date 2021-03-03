صالح الجسمي يصف إعلان دنيا بطمة براءتها من حساب حمزة مون بيبي "مجرد كذب"

وصف الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، إعلان البراءة الذي قدمته الفنانة المغربية دنيا بطمة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم ”حمزة مون بيبي“، بأنه مجرد ”كذب وغير مقنع“.

وأضاف الجسمي عبر حسابه على ”سناب شات“، أن“المؤتمر الصحفي الذي عقدته دنيا بطمة تحت مسمى البراءة غير مقنع“، مشيرًا إلى أن الهدف منه فقط ”إيصال رسالة معينة للخليج“ بأنها حصلت عليها هي وشقيقتها ”وهذا كله كذب وغير حقيقي“.

وتابع:“القضية ما زالت قائمة وفي انتظار عرضها على محكمة النقض وما تقوم به الفنانة المغربية من إيهام الجميع بالبراءة غير مجدٍ، خاصة أن الخليج يعرف الحقيقة، ولا يوجد شيء اسمه مؤتمر البراءة، والناس أذكى من مثل هذه الحوارات“.

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وكانت دنيا بطمة، شاركت وثائق الحكم القاضي ببراءتها وشقيقتها الكبرى ابتسام بطمة، في ملف القضية عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“.

وجاء في الحكم:“براءة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام تمامًا من أي علاقة بحساب ”حمزة مون بيبي“، وعدم وجود علاقة لهما بنشر الصور أو المشاركة الخاصة بعرقلة سير نظام المعالجة الآلية وإحداث اضطراب“.

وأشار هذا الحكم إلى أنه“تأسس على الحكم المستأنف سابقًا بالبراءة، حيث إن البراءة هي الأصل ولا يصار أي إدانة إلا بناءً على دليل، ولعدم كفاية الأدلة فإن المحكمة لم تجد محيصًا من التصريح ببراءتهما“.

وعلّقت بطمة على هذا الحكم قائلة:“حكم المحكمة الذي يثبت أنني لست وشقيقتي ابتسام بطمة مسيّرتيْ الحساب، ولا نتوافر على الرقم السري لفعل ذلك، وليس هناك أي دليل على ذلك“.

وأضافت:“شكرًا للعدالة والقضاء المغربي، وشكرًا لهيئة دفاعي الأستاذ والنقيب عبداللطيف بوعشرين على وقفته البطلة في هذا الملف، وإن شاء الله خير في الأيام المقبلة، وشكرًا لكم جميعًا“.