محمد رمضان يطرح رسميا أغنية "أنا البطل" (فيديو)

طرح الفنان المصري محمد رمضان فيديو كليب ”أنا البطل“ رسميا عبر قناته على موقع ”يوتيوب“.

جاء ذلك، بعد أن أثار رمضان جدلا في بداية الإعلان عن الفيديو وطرحه للبرومو الخاص به، حيث زعم أحد مطربي المهرجانات في مصر أن الفنان الشهير سرق أغنيته ”أنا البطل“؛ بحجة أنه كتب كلماتها قبل 3 سنوات ولم يطرحها حتى الآن.

وبعد ساعات قليلة من طرح الأغنية على ”يوتيوب“ حققت مشاهدات عالية، وسط إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفسر بعض المتابعين كلمات أغنية ”أنا البطل“ بأنها قد تكون ردا من الفنان محمد رمضان على مواطنه أحمد الفيشاوي، بعد طرح الأخير أغنيته ”نمبر 2“ التي تحداه فيها.

وتعرض محمد رمضان، الأسبوع الماضي، لهجوم عنيف من جمهوره بسبب الطريقة التي استخدمها لترويج أغنيته الجديدة ”Versace baby“، والمقرر طرحها قريبًا عبر قناته الرسمية على ”يوتيوب“.

وظهر ”رمضان“ في الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية على ”إنستغرام“ وهو يستعرض نقوده بطريقة وصفها الجمهور بالمستفزة، وذلك بقيامه بوضع كمية كبيرة من الدولارات الأمريكية في بنطاله في إشارة منه إلى ثرائه الفاحش.

وعلَّق رمضان على الصورة قائلًا:“هل أنتم جاهزون.. Versace baby.. ترقبوا الكليب قريبًا.. ثقة في الله نجاح“.

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وكان الفنان المصري أثار جدلًا خلال الفترة الماضية بعد ظهوره في صور مع إسرائيليين، وهو ما دفع نقابة المهن التمثيلية لوقفه، قبل أن تبرّئه لاحقًا.