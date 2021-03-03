أول ظهور للمخرج خالد يوسف بعد عودته لمصر في جنازة شقيقه (صور)

وصل المخرج المصري خالد يوسف، إلى منزل أسرته عائدا من فرنسا؛ لتشييع جثمان شقيقه صلاح، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، حيث من المقرر دفنه في مقابر الأسرة بإحدى قرى مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية‪.

وكانت أسرة خالد يوسف، قد أعلنت تشييع جثمان شقيقه صلاح يوسف، الأربعاء، عقب صلاة الظهر بقرية تصفا، وسيتم العزاء بالسرادق المقام أمام منزل العائلة.



وظهر خالد يوسف لأول مرة خلال جنازة شقيقه محاطا بأهل بلدته.

وقال يوسف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الثلاثاء، إنه سيتم تشييع جثمان شقيقه، غدًا الأربعاء، عقب صلاة الظهر بمدافن العائلة.



وتابع: ”قدري أن أعود إلى وطني، وقد رحلت آخر رائحة من طيبة أبي وصبر أمي، نشيّع جثمان شقيقي غدًا الأربعاء، عقب صلاة الظهر بمدافن العائلة.. أسألكم الدعاء ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم“.

وكان المخرج خالد يوسف، قد أعلن في فبراير الماضي، تعافيه من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه أجرى اختبار فيروس كورونا، وأن النتيجة جاءت سلبية، وكتب عبر حسابه الشخصي في فيسبوك: ”عملت المسحة وطلعت سلبية ومرت بسلام بفضل كرم ربنا وعطفه، وبفضل دعوات المخلصين، لم أشعر بأي معاناة من فيروس كورونا“.