انهيار الإعلامية المصرية رضوى الشربيني في جنازة والدتها

انهارت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني خلال تشييع جثمان والدتها هالة أنور، وظهرت وهي ترتدي كمامة سوداء وطرحة بنفس اللون، وأصرت على توديع والدتها في اللقاء الأخير بعد أن غيبها الموت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، معبرة عن حزنها الشديد لفراقها.

وفقدت رضوى الشربيني الوعي خلال مشاركتها بالجنازة وقامت صديقاتها بإفاقتها، لتدخل في نوبة من البكاء والحزن الشديدين لفراق والدتها التي كانت تربطها بها علاقة قوية، كما ظهرت ابنة رضوى الكبرى وهي تبكي ومنهارة بقوة على فراق جدتها التي رحلت أمس.

وكانت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، قد أعلنت وفاة والدتها، متأثرة بمضاعفات إصابتها بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وعبرت رضوى الشربيني خلال منشور عبر حسابها في ”فيسبوك“ عن حزنها الشديد، ورضاها بقضاء الله وقدره.

وتدهورت حالة والدة رضوى الشربيني، خلال تواجدها في غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بعزل مصابي كورونا، حيث كانت على جهاز التنفس الصناعي.

ويُذكر أن رضوى الشربيني كانت قد ناشدت قبل أيام جمهورها بالدعاء لوالدتها بعد إصابتها بفيروس كورونا ودخولها العناية المركزة.