وسط أنباء القبض عليها.. نجل الناشطة أروى عمر يحدث ضجة بشأن اختفائها (فيديو)

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه طفل وهو يدخل في نوبة بكاء مناشدا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بإعادة والدته إلى المنزل بعد تغيبها لأسبوعين.

ومع تصاعد تداول هذا المقطع قيل إنه يعود إلى نجل مشهورة ”سناب شات“ الناشطة اليمنية المقيمة في السعودية أروى عمر، إذ ألمح الطفل أن والدته تم القبض عليها دون أن يكشف السبب وراء ذلك.

وأظهر الطفل بطاقة الهوية الخاصة به وأخفى وجهه، مشيرا إلى أنه سعودي يحمل الجنسية، وطالب بأن تعود والدته التي اختفت، وقيل له إنها ستعود بعد نصف ساعة ولم يحدث، إذ بقيت مختفية لمدة أسبوعين.

فيديو متداول لمناشدة من ولد اروى عمر : قالوا لنا نص ساعة ونرجعها وصار لها 15 يوم ومارجعوها لنا .. pic.twitter.com/pzTo1jM9xV — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 2, 2021

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع المقطع على نطاق واسع، بين مشككين في هوية الطفل كونه أخفى وجهه، معتبرين إياه لا يمت بصلة إلى أروى عمر، بينما قال البعض الآخر: إنه لم يتم القبض عليها وإنها تستغل طفولة ابنها في حصد مشاهدات، وتطرق غيرهم إلى أنه بالفعل قبِض عليها وعند خروجها سيتم ترحيلها إلى بلدها اليمن.

وغردت ”ريما“ في حسابها تقول: ”ان شاءالله يرجعونها لليمن“، بينما دوّن مغرد آخر قائلًا: ”ان شاء الله ترحيل لها ولكل أمثالها البلد لازم تتنظف من هالاشكال اللي مسويات أنفسهن سعوديات“.

ان شاء الله ترحيل لها ولكل امثالها

البلد لازم تتنظف من هالاشكال اللي مسويات انفسهم سعوديات 🤚🏻 — م 🇸🇦 (@mOoOm_2020) March 2, 2021

وأضاف مغرد آخر قائلًا: ”استغلال للطفوله الله يعينه على حياته“، فيما عقبّ آخر: ”مخلين طفل يبكي يحسبون الوضع يمشي بالعاطفة وش التخلف ذا“.

استغلال للطفوله الله يعينه على حياته — ahm-mos (@teeet18) March 2, 2021

وسخر مغرد من اختفاء أروى عمر، فكتب يقول: ”يقولون اروى عمر مختفيه يالله شوفولنا وين هي فوق الدولاب ولا تحت الكنب“.

يقولون اروى عمر مختفيه يالله شوفولنا وين هي فوق الدولاب ولا تحت الكنب — IP (@il5hs) March 2, 2021

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تحدث عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي عن سبب الاختفاء، مشيرين إلى أنها تورطت في قضية مخدرات، وتم القبض عليها ويجري حاليا التحقيق معها.

وأكدت متابعة في تغريدة لها تقول: ”طلع ولدها يبكي يقول رجعوا لي امي مالي غيرها يقولون مسجونة والسبب طلعت مع رحمة وعشق وحطوا مخدرات بغرفتها وبلغوا عليها“.

وأردفت مغردة أخرى قائلة: ”رأيت مقطعا لولد اروى عمر يقول رجعوا امي لي لها ١٥ يوما غايبه ورحت ابحث وشفت يقولون ان صديقاتها دبسوها بقضية كبيرة وهي موقوفة“.

شفت مقطع لولد اروى عمر يقول رجعو امي لي لها ١٥ يوم غايبه ورحت ابحث وشفت يقولون ان صديقاتها دبسوها بقضية كبيرة وهي موقوفة 😟 — So? (@_soamii) March 2, 2021

وعبر الحسابات الفنية المتتبعة للمشاهير، لوحظ تدوين معلومة تقول: ”القبض على إحدى مشهورات (سناب شات) في قضية مخدرات“، وسط تداول واسع لاسم أروى عمر بين المتابعين.

View this post on Instagram A post shared by رقية الجميلة🇸🇦🇰🇼 (@be4_and_after_q8_)

وبالعودة إلى حساب أروى عمر في تطبيق ”سناب شات“ والذي كان يشهد تفاعلًا واسعًا تبين أنه قد توقف تمامًا وأصبح لا يستطيع أحد إضافتها أو رؤية مقاطع بالحساب، ما يرجح حديث المتابعين على الرغم من عدم صدور قرار رسمي بشأنها حتى الآن.

يذكر أن أروى عمر كانت قد تحدثت سابقًا في مقابلة تلفزيونية بشأن جنسيتها التي تسببت في جدل بين المتابعين وقول البعض إنها سعودية وقول آخرين إنها يمنية تقيم في السعودية بشكل مخالف، فقالت إنها يمنية غير أن أهلها سعوديون وابنها سعودي وتتعامل معاملة السعوديين.

وبينت أروى عمر أنها الوحيدة من بين أهلها جميعًا التي تحمل الجنسية اليمنية.

وتابعت أن لديها ابنًا وحيدًا يدعى ”فهد“ وعمره 7 أعوام، وتتمنى أن يكون كابتن طيار يمثل وطنه، وأشارت إلى أنها تأوي فتاة وتقوم على تربيتها بجانب ولدها، لأن والدة هذه الفتاة مريضة ولا تستطيع تربيتها كما أن والدها موجود خارج السعودية.

وأكدت أن لديها 3 ملايين متابع ويبلغ سعر الإعلان الذي تقدمه 20 ألف ريال سعودي، موضحة أنها تصرف على ابنها ووالدها وأخواتها بشكل عام، مضيفة أن والدها لم يكن يرغب في عملها بالتمثيل في البداية عبر إم بي سي فاضطرت للاعتزال لمدة عام وبعدها عادت بعدما أقنعته ووافق على عودتها.