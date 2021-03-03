أبرزهن كامالا هاريس.. تعرف على 7 نساء صنعن التاريخ في عام 2021

يعتبر العام الحالي فترة انتقالية بالنسبة للعديد من النساء اللاتي استطعن تغيير التاريخ والحصول على مناصب قيادية كانت غير مسموحة لهن في الماضي.

ونستعرض في التقرير التالي 7 سيدات غيرن مسار التاريخ في عام 2021.

كامالا هاريس

صنعت كامالا هاريس التاريخ في عام 2021، بعد أن أصبحت أول امرأة تتقلد منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أول سيدة أمريكية من صاحبات البشرة السوداء ومن أصول آسيوية تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد، وأصبح زوجها ”دوج إمهوف“ الرجل الثاني في أمريكا.

والجدير ذكره أن هاريس كانت ثاني امرأة أمريكية من أصل أفريقي وأول عضو من أصول آسيوية يتم انتخابه في مجلس الشيوخ لعام 2016، وبعد تركها منصبها حتى تتسلم مهامها كنائب للرئيس أصبح مجلس الشيوخ خاليا من النساء صاحبات البشرة السوداء.

أفريل هينز

أصبحت المحامية الأمريكية ”أفريل هينز“ أول امرأة تشغل منصب مدير وكالة الاستخبارات الوطنية، حيث رشحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لشغل هذا المنصب، وأصبحت أول عضو في مكتبه.

وكانت هينز أيضاً أول امرأة تتولى منصب مدير للمخابرات المركزية وأول نائب لمستشار الأمن القومي في فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما.

جانيت يلين

تقلدت عالمة الاقتصاد ”جانيت يلين“ منصب وزير الخزانة وأدت اليمين الدستورية أمام نائب الرئيس كامالا هاريس.

و ”يلين“ تعتبر أول امرأة تشغل هذا المنصب منذ تأسيس هذه الوزارة في عام 1789، أي أنها أول امرأة تصل لهذا المنصب منذ 232 عاما.

وسبق لـ“جانيت يلين“ أن كانت أول سيدة ترأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

سارة ماكبرايد

أدت ”سارة ماكبرايد“ اليمين الدستورية كأول امرأة متحولة جنسياً تنضم لأعضاء مجلس الشيوخ، وبعد توليها منصبها أصبحت سيناتور ولاية ديلاوير أكثر عضو حصل على نسبة كبيرة من الأصوات الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية.

نجوزي أوكونجو إيويالا

أصبحت خبيرة التنمية الدولية، الخبيرة الاقتصادية النيجيرية ”نجوزي أوكونجو إيويالا“، أول امرأة أفريقية تشغل منصب رئيس منظمة التجارة العالمية منذ تأسيسها في عام 1995 وفي السابق كانت أول امرأة تشغل منصبي وزير المالية ووزير الخارجية بنيجيريا.

سارة توماس

أصبحت ”سارة توماس“ أول ”حكم نسائي“ على الإطلاق في اتحاد كرة القدم الأمريكي تتولى تحكيم مباراة في الدوري الأمريكي ”سوبر بول“، جرت أحداثها في شهر فبراير الماضي.

وسارة هي أول حكم نسائي متفرغ في تاريخ كرة القدم الأمريكية على مدار 100 عام ماضية، وكانت أول حكم نسائي يُحكّم في إحدى المباريات الحاسمة بدوري كرة القدم الأمريكية في عام 2019.

كلوي تشاو

تمكنت المخرجة الصينية ”كلوي تشاو“ من الحصول على جائزة غولدن غلوب 2021 لأفضل مخرج عن فيلمها Nomadland. وتعتبر تشاو الآن أول امرأة آسيوية تفوز بهذه الجائزة، وهي ثاني امرأة يمنحها مهرجان غولدن غلوب جائزة على مدار 78 عاماً ماضية عن عملها الإخراجي، حيث سبقتها بابرا سترايسند عن فيلمها Yentl في عام 1983.