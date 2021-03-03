رسالة "عتاب" من عبدالله السدحان تعيد حديث المصالحة مع ناصر القصبي للمشهد (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع رسالة عتاب، وجهها الفنان السعودي عبدالله السدحان، عبر مشاهد تضمنت ظهوره مع مواطنه الفنان ناصر القصبي، في مسلسلي ”العاصوف“، و“طاش ما طاش“، فسرها البعض على أنها موجهة للأخير رغم أنه لم يذكر اسمه صراحة.

وجاءت الرسالة من خلال مقطع فيديو تضمن مشاهد جمعتهما سويا من مسلسل ”العاصوف“ وهو العمل التاريخي الذي لا ينساه الجمهور على مر السنوات، وجاءت تلك المشاهد على أنغام أغنية تتر المسلسل التي غناها النجم السعودي راشد الماجد.

وقال عبدالله السدحان، في تعليقه على المقطع الذي نشره في تغريدة له على حسابه بموقع ”تويتر“، ثم حذفه لاحقا، إنه يحب ناصر القصبي كثيرا، وإن هذه ما هي إلا رسالة عتاب، مختتما بقوله: ”ترى داري دارك“.

وكتب عبدالله السدحان نصا: ”والله ثم والله إني أحبك وهذي رسالة عتاب قبلتها يا ما.. مرحبا ترى داري دارك“.

وجاء مقطع الأغنية في كلمات تقول: ”كلش تغير وانقلب.. وما عاد نشبه نفسنا.. نركض ويسبقنا التعب.. وضاعت ملامح أمسنا.. الله لو إن السنين.. ترجع ليا هب الهواء.. ويرجع زمان الطيبين.. وأيامنا الحلوة سوا“.

وتفاعل مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي مع رسالة عتاب عبدالله السدحان، حتى أن البعض أكد أنه يعاتب ناصر القصبي، مطالبين بأن يجتمعا سويا في عمل فني على غرار ”العاصوف“ الذي يعد علامة بارزة في تاريخهما الفني وتاريخ الدراما السعودية ككل.

وتلقّف المغردون تلك الرسالة بالحديث عن صداقة الثنائي السدحان والقصبي، مؤكدين أنها لا مثيل لها عبر التاريخ، مشيدين بموقف عبدالله السدحان واصفين إياه بالأصيل الذي لا ينسى حق الصداقة، بينما أعاد البعض صورا ومقاطع جمعتهما سويا على المستوى الشخصي والحياة العملية مطالبين إياهما بالتصالح.

وغرد مواطن يقول: ”عندما يحن قلب #عبدالله_السدحان للذكريات الجميلة مع رفيق دربه ناصر القصبي.. قام الكثيرون بكتابه كلمات جارحة ضده لا يرضاها مسلم.. والعشرة ما تهون الا على ابن الحرام، وهذا يدل على أن السدحان أصيل ولا ينسى حق الصداقة التي دامت لأكثر من 25 عاما.. يؤسفني أن البعض قال: إنه مكثر ومسكت معه“.

عندما يحن قلب #عبدالله_السدحان للذكريات الجميلة مع رفيق دربه ناصر القصبي .قام الكثيرين بكتابه كلمات جارحه له لا يرضاها مسلم .

والعشرة ماتهون الا على ابن الحرام ، وهذا يدل على ان السدحان اصيل ولا ينسى حق الصداقه التي دامت لأكثر من 25 عام. يؤسفني ان البعض قالوا انه مكثر ومسكت معه pic.twitter.com/ML7Hb1Ea7V — Führer (@iq7ss) March 3, 2021

وأضافت مغردة أخرى تقول: ”ليت السدحان وناصر يتصالحان ويقدمان لنا حلقة سبيشال زي فريندز اللي للحين ما شفناها“.

ياليت السدحان وناصر يتصالحون ويسوون لنا حلقة سبيشال زي فريندز اللي للحين ما شفناها 🤝 — lily (@lilyldr) March 3, 2021

وعبر مغرد عن تأثره بحديث السدحان، فقال: ”الصراحة تأثرت بتغريدة السدحان للقصبي اتوقع تقريبا خلافهما دام فوق الـ 12سنة حرام ضاع عمرهما وهما منفصلان، أحدهما كمل ونجح والثاني ماعاد له ظهور كثير بالـtv“.

الصراحة اتأثرت بتغريدة السدحان للقصبي اتوقع تقريباً خلافهم دام فوق ال١٢ سنة حرام ضاع عمرهم وهم منفصلين ، واحد كمل ونجح والثاني ماعاد له ظهور كثير بالtv — ٨٨ (@Gl0r9) March 3, 2021

وعتب مغرد على عبدالله السدحان، بسبب حديث سابق لوسائل إعلامية عن خلافه مع ناصر القصبي، فقال: ”ليت السدحان ما ظهر للإعلام بوجهه الآخر ولا شهرا ببعضهما البعض ولو ظلا مثل كما عهدناهما ماكان انقسم الجمهور حزبين مع المشاكل التي حصلت، ثمة ناس وقفت مع عبدالله وناس أخرى وقفت مع ناصر“.

بس ياليت السدحان ماظهر للإعلام بوجهه الآخر ولا شهرو ببعض ولو كان بقيو مثل ماعرفتاهم ماكان صار الجمهور احزاب مع المشاكل الي حصلت وفيه ناس وقفت مع عبدالله وناس اخرى وقفت مع ناصر — صقر الغامدي💚 (@BD9DlRiLDGPWQQa) March 3, 2021

بينما فسر آخر تلك الرسالة من عبدالله السدحان بأنها مطلب من ناصر القصبي لإعادته للمشهد بعدما فشل في تقديم الأعمال الكوميدية منفردا وفق قوله، فكتب مغرد: ”طاح سوق السدحان بدون ناصر كم مره سوا مسلسل كوميدي وماحد يشوفه وسناريوهات مكررة وكاركترات ابو مساعد وابو حسين ماتفارق مسلسلاته يبي يرجع الميله لمجاريها عشان يرجع سوقه يوقف ي شيخه حتى دراما سوا بس مازانت معه مرة“.

طاح سوق السدحان بدون ناصر كم مره سوا مسلسل كوميدي وماحد يشوفه وسناريوهات مكرره وكاركترات ابو مساعد وابو حسين ماتفارق مسلسلاته يبي يرجع الميله لمجاريها عشان يرجع سوقه يوقف ي شيخه حتى دراما سوا بس مازانت معه مره — بيّا✨ (@bya_2030) March 3, 2021

وإزاء تلك الضجة آثر ناصر القصبي الصمت، ولم يعلق سواء برد على عبدالله السدحان، أو مبادلته بتغريدة مماثلة، وما زال ”توأما“ المسلسل الشهير ”طاش ما طاش“ مبتعدين على مستوى العمل وسط مطالب بعودتهما للساحة مجددا.