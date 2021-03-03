ما مصير المشاهد المتبقية للراحل يوسف شعبان في "ملوك الجدعنة"؟

سادت حالة من الغموض بشأن مصير المشاهد المتبقية للفنان المصري يوسف شعبان، في مسلسل ”ملوك الجدعنة“ الذي يعد آخر عمل فني له، وتقرر عرضه في ماراثون دراما رمضان 2021.

وكشف مصدر خاص داخل الشركة المنتجة للعمل في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن يوسف شعبان أنهى 80% من مشاهده في المسلسل، موضحا أنه قام بتصوير غالبية المشاهد في لبنان قبل إصابته بفيروس كورونا ثم وفاته.

وأوضح المصدر أن المشاهد المتبقية للفنان يوسف شعبان، قليلة للغاية مقارنة بما تم تصويره، لافتا إلى أن المشاهد الأساسية تم الانتهاء منها وهو ما يمنح ورشة تأليف المسلسل والشركة المنتجة الضوء الأخضر لحسم دوره بشكل أكثر ارتياحية.

وأكد المصدر أنه جرى حسم هذا الشأن خلال الساعات الماضية من خلال إجراء تعديلات على الدور برمته وإنهائه بوفاته تماما، بعد مرور أول 15 حلقة من العمل، يظهر فيها أبطال العمل داخل حارتهم الشعبية وهم في مرحلة الفقر.

وشدد المصدر على أن عمليات التصوير والمونتاج تجري لدور يوسف شعبان حاليا، كي يتم إنهاؤه بشكل يتوافق مع أحداث العمل، معقبا أنه سيتم تدوين كلمات الشكر والمواساة للفنان يوسف شعبان على تتر المسلسل باعتباره آخر عمل فني له.

وشارك الفنان المصري عمرو سعد، مؤخرا صورة للفنان الراحل يوسف شعبان عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، وكانت من كواليس تصوير مسلسل ”ملوك الجدعنة“، حيث ظهر فيها وهو في غرفة وخلفه علم مصر، وقد بدت عليه علامات الإرهاق والتعب الشديدين.

وعلّق عمرو سعد على الصورة، قائلا: ”ما كنتش أتخيل أن يكون المشهد الأخير، وداعا الأب، والأستاذ الكبير يوسف شعبان“.

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يُشار إلى أن مسلسل ”ملوك الجدعنة“، من تأليف ورشة خاصة تخضع لإشراف عبير سليمان، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، ويقوم ببطولته النجمان عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويشاركهما رانيا يوسف، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، محمد عبد العظيم، وليد فواز، وغيرهم.