خالد يوسف يعلن عودته إلى مصر

أعلن المخرج المصري خالد يوسف، عودته إلى مصر، الأربعاء، وذلك لتشييع جثمان شقيقه إلى مثواه الأخير، والذي وافته المنية، ليل الثلاثاء.

وكتب خالد يوسف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“:“قدري أن أعود إلى وطني وقد رحل آخر رائحة من طيبة أبي وصبر أمي، نشيّع جثمان شقيقي، غدًا الأربعاء، عقب صلاه الظهر في مدافن العائلة، أسألكم الدعاء له، ولا أراكم الله مكروهًا بعزيز عليكم“.

وأعلن المخرج خالد يوسف، مساء الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على“فيسبوك“ رحيل شقيقه صلاح، وذلك بعد فترة من مرضه.

وكان خالد يوسف قد أعلن تعافيه من فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به منذ عدة أيام، قائلًا:“بفضل كرم ربنا، وعطفه، وبفضل دعوات المخلصين، لم أشعر بأي معاناة من كورونا، وعملت المسحة، وطلعت سلبية، ومرت بسلام“.

وتابع:“كل عيد حب وأنتم عايشين الحب، وحاسين بنعيمه، وعذابه، ده إللي قلته في عيد الحب في السنة إللي فاتت، وكنت وعدت بأن أكمل كلامي عنه، وبإذن الله سأتمكن من تكملة الكلام عن أعذب، وأحلى، وأغلى، قيمة إنسانية وهي الحب“.

وكان البرلماني السابق أعلن، بداية العام الماضي، قيامه بتقديم استقالته إلى البرلمان المصري منذ أكثر من عام دون حسم بالقبول أو الرفض من قبل إدارة المجلس.

وتزامن ذلك وقتها، مع حكم قضائي صادر بعدم الاختصاص في دعوى قضائية تطالب بإسقاط عضويته لتغيبه عن حضور الجلسات منذ عدة أشهر عقب ما عُرف إعلاميًا بـ“فضيحة الفيديوهات الجنسية“، وتورط فنانات، وراقصة، وسيدة أعمال، بالظهور معه في فيديوهات إباحية.