الفنانة العمانية زارا البلوشي ترد على "المشككين" بزواجها (صور وفيديو)

أثيرت شكوك واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بشأن حقيقة زواج الفنانة العمانية، زارا البلوشي، لاسيما وأنها نشرت صورًا من استعدادها للزفاف دون التطرق لتفاصيل أخرى.

وسادت الشكوك بعد تفاعل البلوشي التي تقيم في السعودية، بشكل كبير عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، لاسيما وأن صور مقاطع الاستعداد للزواج قالت إنها في القصيم وبمرور الساعات أكدت عودتها للرياض، وسط تساؤلات عن سبب عدم وجود حفل زفاف.

وإزاء تلك التساؤلات نشرت الفنانة صورة وهي ترتدي فستان زفاف عززت من شكوك المتابعين لحسابها، حيث قالت: إن تلك الصور من جلسة تصوير تقوم بها، وإن حفل الزفاف سيقام لاحقًا دون أن تحدد موعدًا.

وزادت الشكوك مع الإعلانات التي أطلقتها الفنانة وبرفقتها شقيقتها حصة البلوشي، وسط اتهامات بأنها لم تتزوج، خاصة وأنها لم تكشف عن هوية زوجها، بينما تحدث البعض وفقًا للرسائل التي بثتها زارا بنفسها، عبر ”سناب شات“ بأن ما افتعلته ما هو إلا مجرد دعاية لمنتجات المكياج فقط.

ووجهت متابعة، سؤالًا إلى البلوشي قائلة ”نعم، خير كل صورك مع بنت وين الزوج اللي أعرستي عليه“، لترد الفنانة العمانية قائلة ”موجود معي وش بغيتي بس“، وبعدها وجهت متابعة رسالة آخرى إلى البلوشي كذبتها فيها بشكل صريح بشأن زواجها، قائلة إنها لم تتزوج وظهرت مع شقيقتها من أجل الدعاية والإعلان، لاسيما وأنها يوميا تظهر في إعلان، لترد زارا بصورة استقلت فيها ”لعبة“ خاصة بالأطفال تاركة تعليق ”17 درجة مئوية“ ما يشير إلى أنها في قمة الهدوء بشأن تلك الأكاذيب.

الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل ردّت صراحة على متابعة سألتها عن حديثها بشأن تحضيرها منزلًا جديدًا خاصًا بها، وهل تقصد منزلًا خاصًا بها أم منزل الزواج فقالت: ”إيه زوجي جالس يجهز لي بيت خاصة جدًا وكبير بس يبي 6 شهور.. وأنا حاليًا بنقل للشقة اللي أجرتها“.

وسألتها أخرى عن عدم وجود خصوصية وشهر عسل، لترد ”يمكن فيه بس ما أصوره.. وين راح كلامكم خصوصية ولا تصورين“، وتابعت ”إذا صورت زوجي قالوا غثثنا بزوجها وعيب هذه خصوصيات ما راح أخلص من كلامهم“.

وبعدها سخرت البلوشي من كثرة الأسئلة عن زوجها، فنشرت صورة جمعتها بحيوان أليف ”قط“ وهي تقبله ثم قالت ”هذا زوجي.. بخصوص اللي يسألوني عن زوجي“.

وقبل أيام، شاركت الفنانة العمانية، متابعيها فرحتها وهي تستعد لحفل زفافها، وذلك من خلال توثيق كل خطواتها، حيث اتضح من خلال الفيديو، أن حفل الزفاف سيقام بمدينة القصيم بالسعودية، فضلًا عن قيامها بمشاركة متابعيها بخطوات وضعها للمكياج وارتدائها لفستان الزفاف، معلقة ”نقول بسم الله ونجهز.. يارب توفيقك“.