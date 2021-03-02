محكمة التمييز الكويتية تكتفي بحبس الفاشنيستا جمال النجادة شهرا

اكتفت محكمة تمييز الجنح في دولة الكويت بعقوبة حبس الفاشنيستا جمال النجادة لمدة شهر؛ وذلك عن تهمة إساءتها للسلطة القضائية في البلاد، وفق حسابات إخبارية محلية.

وكانت المحكمة قررت، في وقت سابق من مطلع هذا الشهر، وقف نفاذ حكم الحبس الصادر بحق الفاشنيستا النجادة، وإخلاء سبيلها لحين صدور الحكم النهائي.

وخففت محكمة الاستئناف عقوبة حبس الفاشنيستا إلى 3 أشهر، بعد أن كانت قد حكمت محكمة الجنح بحبسها لمدة سنة.

ونفت جمال النجادة، أثناء التحقيق معها أمام النيابة العامة في الكويت، صلتها بتسجيل صوتي منسوب لها بهذا الخصوص، قائلة إن ”التسجيل ليس لها، وإن الصوت ليس صوتها“، لكنها قدمت بيان اعتذار بعدما أخلت النيابة سبيلها.

وقالت في البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام: ”أتقدم باعتذاري هذا لجهاز النيابة العامة وعلى رأسه المستشار النائب العام ضرار العسعوسي، ورئيس النيابة الأستاذ حمود الشامي، ووكيل النائب العام الأستاذ فهد العوض، عما ورد من ألفاظ خارجة من التسجيل المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي، إثر إخلاء سبيلي في ما يسمى بقضية تضخم حسابات المشاهير“.

وأضافت: ”كان ذلك إثر الضغوط والانفعال غير المقصود مني، ولا يمكن أن أسيء إلى جهاز النيابة العامة وأعضائها لما رأيته من تعامل راقٍ ومحترم تجاهي أثناء ذهابي إلى التحقيق في نيابة الأموال“.

وانتقد التسجيل المنسوب إلى الفاشنيستا النيابة العامة ووزارة الداخلية على خلفية ملاحقة مشاهير من ضمنهم النجادة، في قضية تتعلق بـ“غسيل أموال وتضخم حسابات مصرفية“.