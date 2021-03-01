بتمثيل من الرئيس الفلسطيني.. تشييع جثمان يوسف شعبان إلى مثواه الأخير (فيديو وصور)

شيّع العشرات ظهر اليوم الإثنين، جثمان الفنان المصري الراحل يوسف شعبان، من مستشفى العجوزة للعزل الصحي إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة، في مدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات.

وكان في استقبال خروج جثمان يوسف شعبان من المستشفى، أسرته وعدد من الفنانين، فضلًا عن عدد من الطاقم الطبي الذي يتواجد في المستشفى، إضافة إلى مجموعة من المصورين الصحفيين ووسائل الإعلام.

وظهرت خلال تشييع الجثمان، باقة ورد أرسلتها السفارة الفلسطينية بالقاهرة إلى أسرة الفنان الراحل للمشاركة في توديعه، حيث حملت نعيًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

ودّون على اللافتة التي تتصدر باقة الورد: ”سيادة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، ينعي الفنان الكبير يوسف شعبان، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وحرص عدد من الفنانين على حضور تشييع الجثمان، وعلى رأسهم نقيب الفنانين أشرف زكي، والفنانة نهال عنبر، مسؤول الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، وعضو مجلس النقابة الفنان منير مكرم.

ونقل السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، تحيات الرئيس محمود عباس وتقديره والشعب الفلسطيني للثقافة والفنون الهادفة، كما قدّم التعازي لأسرة الفقيد يوسف شعبان.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد منح الفنان يوسف شعبان، النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون، من قبل الدولة الفلسطينية، وقلده إياها سفير دولة فلسطين بالقاهرة، وذلك في مقر نقابة المهن التمثيلية، بحضور أعضاء النقابة ومستشاري السفارة في يونيو من العام 2019.

وتُوفي الفنان المصري يوسف شعبان، أمس الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز الـ89 عامًا، حسبما أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية.

وقدم الفنان يوسف شعبان، العديد من الأعمال التلفزيونية، والسينمائية، والعروض المسرحية، على مدار مشواره الفني الذي امتد نحو 50 عامًا، كما أنه كان نقيبًا للممثلين على مدار دورتين متتاليتين.