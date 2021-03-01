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وفاة هضيب الجذع مالك الإبل المعروف...
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وفاة هضيب الجذع مالك الإبل المعروف في السعودية

أفادت مصادر سعودية، اليوم الإثنين، بوفاة هضيب محمد باروك الجذع، أحد ملاك الإبل المعروفين، والذي له سمعة وصيت واسعين في المملكة. وأعلنت عائلة الشيخ الراحل، أن

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المصدر: إرم نيوز

أفادت مصادر سعودية، اليوم الإثنين، بوفاة هضيب محمد باروك الجذع، أحد ملاك الإبل المعروفين، والذي له سمعة وصيت واسعين في المملكة.

وأعلنت عائلة الشيخ الراحل، أن الصلاة على جثمانه ستكون بعد صلاة عصر اليوم الإثنين، على أن يتم دفنه في مقبرة ”ساجر“.

ونعى الشيخ الراحل عدد كبير من الشخصيات الشعبية والأدبية في المملكة، معددين مآثره ومناقبه الحسنة، مترحمين عليه وداعين له بالمغفرة.

ونعت الإعلامية نشوى الرويني الراحل مقدمة التعزية لنجله: ”تعازينا القلبية لأخي الشاعر محمد هضيب في وفاة والده #هضيب_الجذع. الله يرحمه و يغفر له و يصبر أهله يا رب. إنا لله و إنا إليه راجعون“.

عبدالله بن شجاع الكرشمي، وهو مأذون أنكحة، قدم تعازيه لأسرة الراحل: ”أعزي أخي مناحي بن هضيب الجذع وإخوانه وأعزى أنفسنا في وفاة والد الجميع الشيخ هضيب الجذع، وأعزي كل محب له نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يكرم وفادته، وأن يرحم جميع المسلمين“.

وأضاف مقدمًا نصيحة للمتابعين من أهل المتوفي: ”أوصيكم بالصبر والاحتساب،والتعاون على البر والتقوى، والاستغفار لوالدكم، والدعاء له بالفوز بالجنة والنجاة من النار“.

الإعلامي زين بن عميّر علق قائلًا: ”أحر التعازي لأخي الشاعر محمد هضيب في وفاة والده #هضيب_الجذع رحمه وأسكنه فسيح جناته وغفر له وموتى المسلمين“.

بدوره قدم المهندس سعود الدلبحي تعازيه لقبيلة الراحل: ”صادق العزاء والمواساة في وفاة الشيخ/ #هضيب_الجذع الله يغفر له و يرحمه ويتجاوز عنه ويجعل قبره روضه من رياض الجنة. لأبناء الشيخ وأسرته وقبيلة الجذعان خاصة و قبيل عتيبة عامة، وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

سلطان الحويقل علق مغردًا بهذه المناسبة الحزينة: ”لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمة ويبيحه، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون، نعزي أنفسنا ونعزي ذويه“.

محمد المري عضو لجنة تحكيم برنامج ”المنكوس“ كما يعرّف نفسه، علق قائلًا: ”خالص العزاء والمواساة للشاعر محمد بن هضيب في وفاة والده رحمه الله.. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه بواسع رحمتك ومغفرتك“.

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