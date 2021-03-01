وفاة هضيب الجذع مالك الإبل المعروف في السعودية

أفادت مصادر سعودية، اليوم الإثنين، بوفاة هضيب محمد باروك الجذع، أحد ملاك الإبل المعروفين، والذي له سمعة وصيت واسعين في المملكة.

وأعلنت عائلة الشيخ الراحل، أن الصلاة على جثمانه ستكون بعد صلاة عصر اليوم الإثنين، على أن يتم دفنه في مقبرة ”ساجر“.

#هضيب_محمد_باروك_الجذع انتقل الي رحمه الله

هضيب محمد الجذع ابومناحي

الله يرحمه ويغفرله pic.twitter.com/ZaQy7pct8s — Nasser Alotaibi 🇰🇼 (@xvx_sf) March 1, 2021

ونعى الشيخ الراحل عدد كبير من الشخصيات الشعبية والأدبية في المملكة، معددين مآثره ومناقبه الحسنة، مترحمين عليه وداعين له بالمغفرة.

ونعت الإعلامية نشوى الرويني الراحل مقدمة التعزية لنجله: ”تعازينا القلبية لأخي الشاعر محمد هضيب في وفاة والده #هضيب_الجذع. الله يرحمه و يغفر له و يصبر أهله يا رب. إنا لله و إنا إليه راجعون“.

تعازينا القلبية لأخي الشاعر محمد هضيب في وفاة والده #هضيب_الجذع. الله يرحمه و يغفر له و يصبر اهله يا رب. انا لله و انا اليه راجعون 🙏 — نشوة الرويني (@nashwaa) March 1, 2021

عبدالله بن شجاع الكرشمي، وهو مأذون أنكحة، قدم تعازيه لأسرة الراحل: ”أعزي أخي مناحي بن هضيب الجذع وإخوانه وأعزى أنفسنا في وفاة والد الجميع الشيخ هضيب الجذع، وأعزي كل محب له نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يكرم وفادته، وأن يرحم جميع المسلمين“.

وأضاف مقدمًا نصيحة للمتابعين من أهل المتوفي: ”أوصيكم بالصبر والاحتساب،والتعاون على البر والتقوى، والاستغفار لوالدكم، والدعاء له بالفوز بالجنة والنجاة من النار“.

اعزي اخي مناحي بن هضيب الجذع واخوانه واعزى انفسنا في وفاة والد الجميع الشيخ هضيب الجذع واعزي كل محب له

نسأل الله تعالى أن يرحمه وان يكرم وفادته وأن يرحم جميع المسلمين،

أوصيكم بالصبر والاحتساب،والتعاون على البر والتقوى،والاستغفار لوالدكم،والدعاء له بالفوز بالجنةوالنجاة من النار. — عبدالله بن شجاع الكرشمي. (@alkrshmi_) March 1, 2021

الإعلامي زين بن عميّر علق قائلًا: ”أحر التعازي لأخي الشاعر محمد هضيب في وفاة والده #هضيب_الجذع رحمه وأسكنه فسيح جناته وغفر له وموتى المسلمين“.

أحر التعازي لأخي الشاعر محمد هضيب في وفاة والده #هضيب_الجذع رحمه واسكنه فسيح جناته وغفر له وموتى المسلمين — زبن بن عمير (@zabin2011) March 1, 2021

بدوره قدم المهندس سعود الدلبحي تعازيه لقبيلة الراحل: ”صادق العزاء والمواساة في وفاة الشيخ/ #هضيب_الجذع الله يغفر له و يرحمه ويتجاوز عنه ويجعل قبره روضه من رياض الجنة. لأبناء الشيخ وأسرته وقبيلة الجذعان خاصة و قبيل عتيبة عامة، وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

صادق العزاء والمواساة في وفاة الشيخ / #هضيب_الجذع الله يغفر له و يرحمه ويتجاوز عنه ويجعل قبره روضه من رياض الجنة.

لابناء الشيخ واسرته وقبيلةالجذعان خاصه و قبيله عتيبه عامه وإنا لله وإنا إليه راجعون . — المهندس سعود الدلبحي (@saud_aldalbahy) March 1, 2021

سلطان الحويقل علق مغردًا بهذه المناسبة الحزينة: ”لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمة ويبيحه، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون، نعزي أنفسنا ونعزي ذويه“.

لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمة ويبيحه وانّا لله وانّا اليه راجعون نعزي انفسنا ونعزي ذويه #هضيب_الجذع — سلطان الحويقل (@AL_HOWGEL) March 1, 2021

محمد المري عضو لجنة تحكيم برنامج ”المنكوس“ كما يعرّف نفسه، علق قائلًا: ”خالص العزاء والمواساة للشاعر محمد بن هضيب في وفاة والده رحمه الله.. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه بواسع رحمتك ومغفرتك“.