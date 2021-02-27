الفنانة العمانية زارا البلوشي تنشر تفاصيل الاستعداد لحفل زفافها (فيديو)

شاركت الفنانة العمانية المقيمة في السعودية زارا البلوشي متابعيها على شبكة التواصل الاجتماعي فرحتها وهي تستعد لحفل زفافها، وذلك من خلال توثيق كل خطواتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”سناب شات“.

واتضح من خلال الفيديو الذي نشرته أن حفل الزفاف سيقام بمدينة القصيم بالسعودية، فيما قامت بمشاركة متابعيها بخطوات وضعها للمكياج وارتدائها لفستان الزفاف، معلقة: ”نقول بسم الله ونجهز.. يا رب توفيقك“.

ومنذ أسبوع، كشفت الفنانة العُمانية المقيمة في السعودية زارا البلوشي عن عقد قرانها بعد أن سرب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، ما جعلها تؤكد ذلك.

وكانت البداية مع نشر أحد المعجبين صورة لزارا مرفقا المنشور بتعليق ”‏مبروك للنصراوية زارا البلوشي بمناسبة عقد قرانها“، ‏‎لترد عليه الفنانة بقولها ”الله يبارك فيك“.

وانهالت التعليقات التي تفاعلت مع رد البلوشي، وجاءت كالتالي ”الله يتمم لكم على خير، ‏‎ألف مبروك يا عالمية وإن شاء الله يكون عالمي مثلك، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير“.

وسبق أن تزوجت البلوشي في مارس/ آذار 2014 من المخرج السعودي سمير عارف، لكنهما انفصلا في عام 2019، ولم يعرف الجمهور هوية العريس الجديد، وسط تكهنات بأنه زميلها الفنان سعيد القحطاني.

وزارا البلوشي ممثلة عُمانية مقيمة في السعودية، ودائما ما تقوم بأداء شخصية المرأة السعودية وشاركت في عشرات الأعمال الدرامية والمسرحية، واشتهرت بأدوار الفتاة الهادئة والمسالمة.