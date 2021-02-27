نجل مشاري البلام يتهم الصحة الكويتية بالإهمال في رعاية والده (فيديو)

اتهم صالح نجل الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام الأطباء العاملين في وزارة الصحة الكويتية بالإهمال في رعاية والده، بعد تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال نجل مشاري البلام، في مقطع فيديو شاركته الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، إن والده كان مصابًا بفيروس كورونا عند تلقيه اللقاح دون أن يعلم.

وذكر أن والده كان لديه احتقان، ولا يوجد ارتفاع في درجة الحرارة.

وأضاف نجل الفنان أن والده، البالغ من العمر 49 عاما، لم تكن لديه أعراض، ولم يحاول الأطباء إجراء الفحوصات اللازمة له عند تلقيه اللقاح.

وأشار إلى أن ”الدكتور اللي بيقول لازم تفحص ولازم حرارة ولازم مادري شنو ما طلبت منه هذا الشي، وثاني شيء أنتوا مهملين بهالسالفة“.

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وعلقّت مي العيدان على مقطع الفيديو قائلة: ”صالح ابن المرحوم الفنان مشاري البلام يتهم الصحة بالإهمال والتسبب في وفاة والده“.

وتوفي البلام، يوم الخميس الماضي، بعد أيام من دخوله العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا.

وجاءت إصابة الفنان الراحل بالفيروس بعد أيام من نشره فيديو توثيقيا لحصوله على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ما أثار جدلا حول فعالية اللقاح.

وكان عدد من المتابعين عبر حساب الفنان البلام قد لاحظوا قبل أيام آثار التعب بادية على ملامحه، خلال تلقيه جرعة اللقاح، واستنكروا عدم إجراء فحص قبل التثبت من وجود أعراض من عدمه، ونصحوا الفنان البلام بألا يجازف في حال ظهور أعراض؛ نظرا لخطورته على الصحة العامة.