الأمير هاري يختار هذا الممثل لتأدية دوره في مسلسل "The crown"

يلاقي مسلسل نتفليكس ”The Crown“ نجاحا كبيرا على الرغم من الانتقادات الكثيرة الموجهة ضده بتناول حياة العائلة المالكة بشكل غير دقيق، ولكن على ما يبدو أن الأمير هاري لا يتفق مع ذلك تماما.

ودافع دوق ساسكس الأمير هاري خلال حديثه مع الممثل جيمس كوردن في إحدى حلقات برنامجه ”The Late Late Show with James Corden“ عن مسلسل نتفليكس الشهير وأبدى إعجابه به ووصفه بـ ”الخيالي“.

وقال الأمير هاري، إن هناك العديد من الأحداث الخيالية لكنها تستند إلى حقائق واقعية حدثت بالفعل، على الرغم من أن الأحداث المعروضة في المسلسل تفتقر للدقة الكاملة، ولكنها أعطت شكلا وفكرة تقريبية عن تفضيل الخدمة والواجب فوق الأسرة وفوق أي شيء آخر في الحياة.

وأعلن الأمير عن تأييده للمسلسل بالرغم من الانتقادات التي يواجهها من الصحف البريطانية.

وأبدى الأمير ارتياحه لما عُرض في مسلسل نتفليكس الشهير مقارنة بالقصص المكتوبة التي يقرأها عنه وعن زوجته وعائلته بشكل عام.

وقال هاري إن ”المسلسل خيالي ولكن يتم إخبار الناس أن هذه الحقيقة وهذه هي النقطة تحديدا الذي تعتبر مشكلة حقيقية“.

وخلال الحديث سأل كوردن مضيف البرنامج، الأمير هاري عن الممثل الذي يرغب أن يلعب دوره في المسلسل، فأجاب الأمير أن الممثل الإنجليزي ”داميان لويس“ هو الأنسب للعب دوره بالرغم من أنه يكبره بـ 14 عاما، ورد كوردن وهو يمزح قائلًا: ”داميان يلعب دورك وأنا مناسب للعب دور الأمير ويليام، هكذا يجب أن يكون فريق العمل“.