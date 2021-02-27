بعد تعرضه لوعكة صحية.. أحلام ترد على ناشطة تمنت الموت لريان جيلر

أعربت الفنانة الإماراتية أحلام عن استيائها الشديد من تعليق إحدى المتابعات على السوشيال ميديا على خبر تعرض نجم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ريان جيلر لوعكة صحية فور سماعه خبر وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام.

علقت هذه المتابعة قائلة: ”حرام مشاري مات وريان جيلر عايش الله يرحمه ويقتلك.. إن شاء الله تلحقه تستاهل الموت.. أتوقع إذا مات ريان تنقلب الدنيا فرح بدل الحزن“، وسريعا ردت عليها أحلام، قائلة: ”حسبي الله ونعم الوكيل شنو هالكراهية والحقد على الصبي. الله يشغلكم في نفسكم“.

من جانبه، أعرب نجم مواقع التواصل الاجتماعي ريان جيلر عن امتنانه الشديد لدفاع الفنانة الإماراتية أحلام عنه، ووصفها بـ“ملكة الفن والذوق والأخلاق“.

وكان ريان جيلر، تعرض إلى وعكة صحية، تسببت في نقله إلى المستشفى.

وظهر مقطع فيديو وثقه ريان جيلر، عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“، وهو طريح الفراش على سرير الشفاء، ويتلقى العلاج من الوعكة التي أصابته، دون أن يوضح تفاصيل مرضه.

وقال ريان جيلر إنه تعرض لحالة من التعب الشديد بمجرد سماعه نبأ وفاة مشاري البلام بفيروس كورونا ”الملعون“، متمنيا أن يزيح الله غمة الجائحة عن العالم.

ودعا ريان جيلر للفنان الراحل مشاري البلام بالرحمة وأن يصبر الله قلوب محبيه، موضحا أنه لا يعرفه على المستوى الشخصي إلا أنه حزن عليه بشدة، مختتما باستعراض الأدوية التي يتلقاها وجانبا من وجوده بالمستشفى.