رغم الانتقادات.. تركي آل الشيخ: عرض مسرحية "بودي غارد" تلفزيونيا صفقة ناجحة

قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية إن عرض مسرحية ”بودي غارد“ تلفزيونيا للجمهور للمرة الأولى منذ 21 عاما صفقة ناجحة.

يأتي ذلك بعد تفاعل الجمهور مع العرض التلفزيوني للمسرحية، مساء أمس الجمعة، عبر منصة ”شاهد VIP“ وتحقيقه نسبة مشاهدات مرتفعة تصدر على إثرها ”التريند“، وسط اتهامات للمسرحية بأنها ”خادشة للحياء“ بسبب ما تحتويه من ”إيحاءات جنسية“، وفق متابعين.

ودون آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في تويتر ”الفنان الكبير الزعيم عادل إمام ترند في عدد من الدول العربية بسبب مسرحية بودي غارد التي اعتبرها صفقة ناجحة بين الترفيه ومنصة شاهد“.

ووعد تركي آل الشيخ الجمهور بأن تلك الصفقة لن تكون الأخيرة، وأن ”القادم أجمل“.

الفنان الكبير الزعيم عادل امام ترند في عدد من الدول العربية اليوم بسبب مسرحية بودي جارد التي اعتبرها صفقه ناجحه بين الترفيه وشاهد ولن تكون الاخيره والقادم اجمل 👍❤️🔥 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 26, 2021

وتدور أحداث مسرحية ”بودي غارد“ حول السجين أدهم الذي يعقد صفقة داخل السجن مع رجل الأعمال سعد المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، يعمل بموجبها حارسا شخصيا لزوجة سعد، تلك التي تقع في حب أدهم، ليكتشف سعد لاحقا خيانة زوجته فيحاول تلفيق تهمة لأدهم والهروب بما سرقه من مال.

ومسرحية ”بودي غارد“ آخر أعمال الزعيم عادل إمام على خشبة المسرح، حيث استمر في تقديمها حتى عام 2010 بعد أن بدأ عرضها عام 1999.

والمسرحية من بطولة عادل إمام ومصطفى متولي وسعيد عبدالغني وعزت أبوعوف وشيرين سيف النصر ورغدة ومحمد داود وهي من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.