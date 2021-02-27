تسليم كلبي ليدي غاغا المخطوفين إلى الشرطة

تسلمت الشرطة، يوم الجمعة، كلبيْ المغنية الأمريكية ليدي غاغا المسروقين، وسلّمتهما لممثلين عن مغنية البوب الشهيرة.

وكان الكلبان، وهما من نوع البولدوج، قد تعرضا لعملية خطف عنيفة في هوليوود أفضت إلى إصابة المسؤول عن الاعتناء بهما برصاصة في الصدر.

ويأتي تسليم الكلبين ”كوجي وجوستاف“ بعد ساعات من مناشدة أطلقتها ”غاغا“ عبر وسائل التواصل الاجتماعي طلبًا ”لعمل الخير“ بإعادة الكلبين اللذين سُرقا بينما كانت تصور فيلمًا في روما.

وقال مايك لوبيز المتحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجليس إن امرأة، لم تكشف السلطات عن هويتها، سلّمت الكلبين سالمين إلى مركز شرطة، مضيفًا أن ممثلين عن غاغا تسلموهما.

وأضاف أنه لم يتسنَّ القبض على رجلين يُشتبه بأنهما سرقا الكلبين تحت تهديد السلاح من رايان فيشر (30 عامًا) المسؤول عن تمشيتهما.

وفي رسالة نشرتها عبر حسابيها على ”تويتر“ و“إنستغرام“، قالت غاغا إن“قلبها منفطر“ لسرقة الكلبين بعنف، وتعهدت بتقديم مكافأة 500 ألف دولار لمن يعيدهما سالمين، سواء من اشتراهما أو عثر عليهما.

ولم يتضح إن كانت المرأة التي سلمت الشرطة الكلبين، يوم الجمعة، ستحصل على المكافأة.



وكان ”فيشر“ في جولة لتمشية 3 من كلاب ”غاغا“ من نوع البولدوج في منطقة سكنية في هوليوود خلال ساعة متأخرة، من ليل يوم الأربعاء، عندما وقفت سيارة على مقربة منه وأمره رجلان بتسليم الكلاب.

وأصاب المهاجمان ”فيشر“ برصاصة في الصدر ثم انطلقا بالسيارة ومعهما الكلبان، وفر الكلب الثالث وعثرت عليه الشرطة فيما بعد.

وقالت أسرة فيشر لموقع (تي.إم.زي) لأخبار المشاهير، يوم الجمعة، إنها تتوقع تعافي ”فيشر“ تمامًا.