تداول تقرير طبي يزعم إصابة مشاري البلام بتسمم بالدم تسبب بوفاته

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرًا طبيًا من حساب باسم ”زجران“ على موقع ”سناب شات“، منسوبا للفنان الكويتي مشاري البلام، الذي وافته المنية مساء الخميس الماضي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وحمل التقرير مفاجأة بشأن سبب وفاة مشاري البلام، حيث قيل إن السبب المباشر وراء وفاته، هو تعرضه لتسمم في الدم، أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.

ولم يتسن لـ“إرم نيوز“ التأكد من صحة التقرير وإن كان بالفعل يعود للفنان الكويتي الراحل.

وزعم التقرير وجود تاريخ مرضي عانى منه مشاري البلام بينها سبب مرضي متوسط ساهم في تدهور وضعه الصحي وهو معاناته من فشل كلوي وفشل بالكبد، إضافة إلى السبب الأصلي وهو إصابته بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد بسبب فيروس ”كوفيد-19″، كما أنه مصابًا بمرض ”السكري“.

ويظهر التقرير المنسوب للفنان الراحل الاسم الكامل لمشاري البلام، وهو ”مشاري صالح محسن البلام“، وأنه توفي في العناية في المركزة بمستشفى جابر بالكويت، في تمام الثامنة من مساء الخميس 25 فبراير عن عمر 49 عامًا.

وأحدث التقرير الذي تم تداوله بين نشطاء التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل بين مشكك في صحته، وبين رافض لتداول مثل هذا التقرير معتبرًا إياه انتهاكًا لخصوصية الفنان الراحل وأنه لا يجوز نشره.

وأعاد البعض نشر المعلومات الواردة في التقرير مشيرين إلى أن تلك الأمراض لم تحدث إلا بعد تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مستعيدين الجدل بشأن اللقاح والتشكيك فيه.

وكتب حساب على ”تويتر“ باسم فريق جنود الساتر، ”شهادة وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام، تؤكد سبب الوفاة تسمم بالدم توقف القلب فشل كلوي، فشل الكبد، حدث هذا بعد تلقية جرعة من علاج فايزر الأمريكي!!“.

شهادة وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام ، تؤكد سبب الوفاة

تسمم بالدم

توقف القلب

فشل كلوي

فشل الكبد

حدث هذا بعد تلقية جرعة من علاج فايزر الامريكي !!#لقاح_فايزر_ارهاب_جديد#مشاري_البلام pic.twitter.com/XCGtUfRUF7 — فريق جنود الساتر الإلكتروني (@kamiyat313) February 25, 2021

وردّ مغرد يحمل حسابه اسم ”خالد“ قائلًا: ”غفر الله له ورحمه وتجاوز عنه

إذا كانت الصورة صحيحة، زجران واللي عطاك صورة شهادة الوفاة عيب عليكم هذي خصوصية وانتهاك لاخلقيات طبيه لاانت ولا الي وفرها لك يحق لكم نشرها علنًا اتمنى تحاسبون“.

نشر شهاده وفاة #مشاري_البلام رحمة الله في برامج التواصل الاجتماعي هذي تعتبر خسه و قلة ادب و عدم احترام للمرحوم

واسرته… الله يرحمك و يغفرلك و مثواك الجنة .

استحو شويه .

احترموا خصوصية المتوفي قلة الادب زايده بينا محد يسلم من اصحاب النفوس القذرة في حياته ولا بعد مماته . — Manaf Abdullah (@Kuwait_Tweets) February 25, 2021

وقال مناف عبدالله في تغريدة له ”نشر شهادة وفاة #مشاري_البلام رحمة الله في برامج التواصل الاجتماعي هذي تعتبر خسة وقلة أدب وعدم احترام للمرحوم وأسرته.. الله يرحمك ويغفرلك ومثواك الجنة.. استحو شوية.. احترموا خصوصية المتوفي قلة الأدب زايدة بينا محد يسلم من أصحاب النفوس القذرة في حياته ولا بعد مماته“.

البيانات الصحية سرية بطبيعتها و سرية بنص القانون ايضا

وتسريبها مسؤولية سياسية واخلاقية

وسبق ان امتنعت عن الاجابة على أسئله بهذه الذريعة لذلك يجب ان تحاسب انت وادواتك@Drbaselalsabah pic.twitter.com/oG9uWBa9B1 — نيرون (@thameeralmma666) February 25, 2021

وعقبّ حساب آخر: ”البيانات الصحية سرية بطبيعتها وسرية بنص القانون أيضًا وتسريبها مسؤولية سياسية وأخلاقية وسبق أن امتنعت عن الإجابة على أسئلة بهذه الذريعة لذلك يجب ان تحاسب انت وادواتك“.

وأصدرت وزارة الصحة الكويتية بيانا الجمعة، أكدت فيه احترامها المطلق لخصوصية المعلومات المتعلقة بجميع المرضى، نافية تسجيل أي حالة وفاة نتيجة أخذ لقاح كورونا، مشيرة إلى أنه لم تسجل أي آثار جانبية كبيرة للقاح.

وقال البيان، إن البرتوكول الطبي المعتمد عالميا لا يتضمن ضرورة أخذ مسحة للشخص الذي يريد أخذ اللقاح.

وفي وقت سابق الجمعة، كشف والد الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام تفاصيل وفاة ابنه الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأكد أن ”نجله تلقى حقنة كورتيزون أثناء تلقيه اللقاح“، مشددا على أنها ”هي السبب في وفاته، خاصة وأنه كان مصابا فعليا ولم يخضع لأي فحص طبي“.

وقال في لقاء تلفزيوني خلال تشييع جثمان نجله: ”الحمد لله والشكر لله رب العالمين جزاكم الله خير وما قصرتم.. هذا من طيب الكويتيين ومن أصلهم ولكل من سأل عنا بكل الدنيا مشكورين اللي عزونا وهذا من شيمهم وإن شاء الله ما تشوفون مكروه أبدا“.

وأضاف: ”ابني أخد اللقاح بس كان فيه كورونا وما فحصوه قبل ما يعطوه اللقاح وهم ما يفحصون أحد.. هو كان صحته زينة بعد اللقاح بس عطوه بعد اللقاح حقنة كورتيزون وهاد اللي نهته للأسف“.