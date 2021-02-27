شهاب "ملح الإنستغرام" يثير الجدل بعد ظهوره متشبهًا بالنساء (صور)

أحدث الشاب الإيراني شهاب مرتضى غفوري، نجم مواقع التواصل الاجتماعي المعروف بـ“ملح انستغرام”، ضجّة واسعة بين رواد التواصل في السوشيال ميديا، وذلك عقب نشره صورًا في حسابه على تطبيق ”سناب شات“ وهو يتشبه بالنساء.

وأظهرت الصور ”شهاب“ وقد ارتدى أقراطًا في أُذنه ووضع ”الروج“ على شفاهه، بينما تناسقت ملابسه وكأنه أراد إحداث ضجّة حوله سواء بأزيائه أو ما نسقه معها.

وسادت حالة من التفاعل بين المتابعين بعدما تم تداول الصور لاسيما وأنه وضح ”حزام“ على وسطه وحمل عبره ”حقيبتين“ إحداهما كانت خاصة بالسيدات، وسط اتهامات له بأنه يريد الجدل حوله.

وتشكلت التعليقات بين المتابعين بتساؤل حول ما إذا كان يريد أن يتحول جنسيًا أم لا، بينما سخر كثيرون من ملابسه، ووصفه البعض بـ“الشاذ“ و“المتحول الفاشل“.

ويعود أصل شهاب الملقب بـ ”ملح الانستغرام“ إلى إيران، كما يحمل جنسيتها، ويدعى شهاب مرتضى غفوري، وهو من مواليد الـ10 من أغسطس/آب 2000، وولد في دولة الكويت وحصد فيها شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة تقليده المشاهير بطريقة كوميدية، إضافة إلى موهبته في الغناء.

ويتابع شهاب، الذي يحمل لقب ”ملح انستقرام“، عبر حسابه في ”إنستغرام“ مليون وستمائة ألف متابع على الأقل، فيما تم إلغاء خاصية العام عن الحساب وتحويله إلى الخاص بعد ضبطه من قبل الجهات الأمنية.