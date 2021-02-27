ريان جيلر يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى (فيديو)

تعرض نجم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ريان جيلر، إلى وعكة صحية، تسببت في نقله إلى المستشفى.

وأظهر مقطع فيديو وثقه ريان جيلر، عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“، وهو طريح الفراش على سرير الشفاء، وهو يتلقى العلاج من الوعكة التي أصابته، دون أن يوضح تفاصيل مرضه.

وقال ريان جيلر، إنه تعرض لحالة من التعب الشديد بمجرد سماعه نبأ وفاة مشاري البلام بفيروس كورونا ”الملعون“، متمنيًا أن يزيح الله غمة الجائحة عن العالم.

ريان جيلر : مجرد ماسمعت خبر وفاة مشاري البلام تعبت وطحت ونقلوني على المستشفى pic.twitter.com/OppTOcZ0RY — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 26, 2021

ودعى ريان جيلر، للفنان الراحل مشاري البلام، بالرحمة وأن يصبر الله قلوب محبيه، موضحًا أنه لا يعرفه على المستوى الشخصي إلا أنه حزن عليه بشدة، مختتمًا باستعراض الأدوية التي يتلقاها وجانبًا من تواجده بالمستشفى.

والفنان مشاري البلام هو من 12 ديسمبر 1972، وهو ممثل كويتي، أدى العديد من الأدوار المركبة مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك والأصم الأبكم في مسلسل جرح الزمن، كما نال لقب ”مزارع الوادي“ خلال مشاركته في برنامج ”الوادي“، وهو متزوج وله خمسة أبناء، ووصلت مسيرته الفنية لقرابة 58 مسلسلًا و22 مسرحية.

وكشف والد الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام تفاصيل وفاة ابنه الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأكد أن ”نجله تلقى حقنة كورتيزون أثناء تلقيه اللقاح“، مشددا على أنها ”هي السبب في وفاته، خاصة وأنه كان مصابا فعليا ولم يخضع لأي فحص طبي“.