أول ظهور للإعلامي عمرو أديب بعد الحادث المروري (فيديو)

علق الإعلامي المصري عمرو أديب، للمرة الأولى على حادث السير الذي تعرض له، قبل قرابة 10 أيام وتسبب في نقله إلى المستشفى وغيابه عن الشاشة الأسبوع الماضي، مؤكدًا أنه نجا من الموت بأعجوبة نظرًا لصعوبة الحادث.

واستعرض أديب باقات الورود التي وصلته من محبيه، معقبًا: ”الحمد لله ربنا نجاني بأعجوبة وأنا نفسي مش مصدق.. بس سعادتي الحقيقية بالناس اللي كانت سبب كبير في إني اتحسن كل يوم..“.

وأضاف عمرو أديب: ”الناس كانت حلوة أوي معايا وعملت لي حالة من البهجة.. وأخواتي في العالم العربي وقفوا معايا وقفة غير طبيعية.. وكل شيء حصلي كان جيد جدًا وأسجد لله شكرًا على نعمة الحنية معايا ودا دين في رقبتي“.

ووجّه عمرو أديب، الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحرصه على الاطمئنان عليه والرعاية التي تلقاها، كما وجه الشكر إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والشيخ محمد بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولم يغفل عمرو أديب توجيه الشكر إلى جميع القيادات الحكومية في مصر وعلى رأسهم اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية.

وعاد عمرو أديب لتقديم برنامجه ”الحكاية“ عبر فضائية ”mbc مصر“، مساء الجمعة، بعدما تعرض لحادث سير ليلة 16 فبراير الماضي، اضطره للغياب أسبوعين متتاليين عن تقديم برنامجه، نظرا لتعرضه لرضوض خفيفة في قدمه بسبب حادث اصطدام سيارته بأخرى بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة.