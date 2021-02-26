الفنان المصري رضا إدريس يتحدث عن اكتشافه محمد رمضان وتناسي الأخير لـ"جميله" (فيديو)

قال الفنان المصري رضا إدريس إنه من اكتشف النجم الشاب محمد رمضان في بدايات مشواره الفني، بعد أن ”أشفق عليه“، لكن الأخير ”تناسى الجميل ولم يسأل عنه“.

وبين إدريس، في لقاء متلفز، أنه اكتشف العديد من المواهب والنجوم، ومنهم محمد رمضان، الذي أوقفه على طريق النجومية بعد أن قدمه للفنان الراحل سعيد صالح، وشارك معهما في العرض المسرحي حينها.

وأوضح أنه ”فوجئ ذات مرة في المسرح بممثل بسيط أصبح اليوم من أباطرة العصر ونجما كبيرا جدا“، دخل عليه وهو يقول: ”يا عم رضا إحنا عايشين على إيفيهاتك، نفسي أشوف الأستاذ سعيد صالح“، وهو ما أثار شفقة الفنان إدريس.

وتابع: ”لقيته (رمضان) في الشارع على باب مسرح، صعب عليا شوف عشان أفرش له عشان يستقبلوه كويس قولت لسعيد صالح بص يا عم سعيد بقى جايب لك حد من ريحة الحبايب“.

وأكد الفنان إدريس أنه قال ذلك ”ليجعل سعيد صالح يتذكر ويفكر فيرى الشكل ويهتم به ويستقبله جيدًا“، مبينا أنه ”هو دلوقتي نجم كبير وعمره ما قال فين عم رضا“، على الرغم أنه شارك معهم في مسرحية ”قاعدين ليه“.

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وبيّن إدريس أنه بالفعل استطاع أن يعطي محمد رمضان فرصة للعمل، إلا أنه بعدها أصبح يتحدث عن اكتشاف سعيد صالح له ولم يذكر اسمه على الإطلاق متناسيًا المشهد الذي حدث معه.

يُذكر أن مسرحية ”قاعدين ليه“، التي شارك فيها محمد رمضان، هي من بطولة سعيد صالح، سعيد طرابيك، بشرى، رضا إدريس، عهدي صادق، مجدي عبد الحليم، إنجي علي، وغيرهم، ومن تأليف محمد الماغوط وإخراج حسام الدين صلاح.