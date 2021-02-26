تدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

دخل الفنان المصري يوسف شعبان، في غيبوبة تامة صباح اليوم الجمعة، وذلك إثر تدهور حالته الصحية عقب نقله للمستشفى بعد إصابته بفيروس ”كورونا“.

وكشفت مصادر طبية داخل مستشفى العجوزة في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أن يوسف شعبان لم يفقد الوعي ولكن حالته الصحية لم تستجيب للبروتوكول العلاجي.

وأضافت المصادر أنه تم الاستعانة بجهاز تنفس صناعي بسبب نقص الأكسجين بشكل مفاجئ، منوهًة بأن الفيروس وصل للرئتين وتطورت حالته الصحية داخل العناية المركزة.

وأشارت المصادر إلى أن الفرق الطبي المعالج يبذل قصارى جهده مع حالة يوسف شعبان لكن الوضع يزداد سوءًا بسبب سنه حيث قارب على التسعين من عمره، ويحتاج لدعوات محبيه.

وأكدت المصادر أنه تم إنعاش الرئتين والقلب الذي توقف ثم عاد للنبض مجددًا بعد التدخل الطبي السريع، مشيرين إلى أن بدء العلاج الصحيح للحالة بدأ بشكل متأخر وهو ما ساهم في تدهور الوضع.

وتشهد حالة يوسف شعبان الصحية تراجعًا كبيرًا هذه الفترة حيث كان يتواجد في مستشفى خاص بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة المصرية، قبل أن تتدخل نقابة الممثلين ويجري نقله إلى مستشفى العجوزة للعزل كي يتبع بروتوكول علاجي خاص بكورونا ووجود عناية مركزة مجهزة وفقًا للحالة.

يُذكر أن الفنان يوسف شعبان، يمتد مشواره الفني عبر 50 عامًا وله العديد من الأعمال الفنية المميزة سواء في السينما والتلفزيون أو المسرح، كما كان بارعًا في العمل النقابي إذْ تم انتخابه نقيبًا للمهن التمثيلية دورتين متتاليتين.