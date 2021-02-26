الإعلامية السعودية روزانا اليامي تتعرض لحادث سير (صور)

تعرضت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، لحادث سير أثناء قيادتها لسيارتها الخاصة، حيث اصطدمت برصيف خرساني، وتم نقلها إلى المستشفى للاطمئنان عليها ومعرفة حالتها الصحية بعد هذا الحادث.

ونشرت روزانا بعض الصور الخاصة بالحادث عبر حسابها على موقع ”سناب شات“، وأوضحت الصور أن السيارة تحطمت تمامًا من الجهة الأمامية، كما أن الوسادة الهوائية الخاصة بحماية السائق فتحت من شدة الصدمة.

وشاركت اليامي أيضًا صورة لها من داخل المستشفى، وأرفقتها بتعليق تحمد الله فيه على نجاتها من الحادث الشديد، قائلة: ”الحمد لله الذي نستودعه أرواحنا فيحفظنا بعينه التي لا تنام“.

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وظهر من الصور التي نشرتها روزانا لنفسها داخل المستشفى عدم وجود أي إصابات أو خدوش في وجهها جراء الحادث، الأمر الذي لاحظه رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تمنوا لها الشفاء لصعوبة منظر الحادث بعد تهشم سيارتها، إلا أن البعض سخر من ثبات المكياج على وجه روزانا بعد الحادث.

وكانت الإعلامية روزانا اليامي قد أثارت سخرية المتابعين بعد ادعائها أنها صاحبة أجمل شفاه في التاريخ متجاهلة المشهورات اللاتي أطلق عليهن اللقب من قبل الجمهور مثل أنجلينا جولي، وبريانكا شوبرا، وكايلي جينر، وسكارلت جوهانسون وغيرهن.

وأعلنت روزانا انفصالها عن زوجها، الذي يدعى ”خالد“، وذلك بعد مرور عام ونصف العام على زواجها في آب/أغسطس من عام 2019، وأوضحت أنها تستعد لإنهاء إجراءات الطلاق بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، متمنية الأفضل لنفسها ولطليقها.