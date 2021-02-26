الإعلامية الكويتية مي العيدان تتعرض لوعكة صحية(صورة)

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن تعرضها لوعكة صحية عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“.

ونشرت مي صورة من داخل المستشفى أثناء تلقيها العلاج، معلقة :“قدر الله وما شاء فعل.. الحمد الله على كل حال.. تعبانة“، وذلك دون أن تكشف عن سبب تعرضها لهذه الوعكة، أو طبيعتها.

يأتي هذا بعد ساعات قليلة من دعوة عدد من النشطاء على موقع تويتر، إلى استدعاء الإعلامية مي العيدان؛ للتحقيق معها حول المعلومات التي أثارتها بشأن إصابة مواطنها الفنان مشاري البلام بفيروس كورونا، واتهامها إحدى الفنانات بأنها السبب في نقل العدوى لمشاري، الذي توفي بالفيروس مساء أمس الخميس.

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وطالب الإعلامي الكويتي عبدالعزيز اليحيى، باستدعاء زميلته مي العيدان للتحقيق، معتبرًا أنه بعد وفاة مشاري ”أصبحنا أمام جريمة وجناية“.

وقال اليحيى، وهو نائب رئيس تحرير شبكة الحوادث، في تغريدة نشرها عبر حسابه في ”تويتر“ عقب وفاة البلام: ”أتمنى استدعاء المذيعة التي لديها معلومات عن ممثلة مصابة بكورونا نقلت المرض إلى مشاري البلام الله يرحمه“.

وأضاف اليحيى الذي لم يذكر اسم المذيعة صراحة مكتفيًا بالإشارة إلى تدوينتها المثيرة: ”بعد وفاته أصبحنا أمام جريمة وجناية إذا كانت الممثلة تعلم عن إصابتها بكورونا“.

وكانت الإعلامية مي العيدان قد اتهمت فنانة، لم تسمها، بأنها السبب وراء إصابة مشاري بكورونا، قائلة إن ”مشاري البلام لم يصب بكورونا بسبب تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، بل إن الحقيقة تشير إلى أن فنانة قصيرة نقلت له العدوى“.

وأضافت العيدان في تغريدة نشرتها عبر حسابها ”هذه الفنانة كانت مصابة بكورونا واستمرت في التصوير دون أن تُبلغ بإصابتها“.