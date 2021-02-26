الفنانة المصرية شيري عادل تغادر المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية

شهدت الحالة الصحية للفنانة المصرية شيري عادل، تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، حيث قرر الفريق الطبي المعالج منحها صلاحية مغادرة المستشفى واستكمال العلاج بالمنزل، أو البقاء للمتابعة مع الأطباء.

وكشفت مصادر مقربة من شيري عادل، لـ“إرم نيوز“ تفاصيل ما حدث، حيث قررت مغادرة المستشفى واستكمال علاجها بالمنزل؛ كونها لا تفضل أجواء المستشفيات.

وأكدت المصادر أن شيري عادل رفضت حضور والدتها للمستشفى بشكل قاطع؛ خوفا عليها من الإصابة بفيروس كورونا.

واستغرقت العملية الجراحية التي خضعت لها الفنانة، قرابة 6 ساعات، غير أن المقربين منها رفضوا، بشكل حاسم، الحديث عن طبيعة وتفاصيل هذه العملية الجراحية.

وأوضحت المصادر أن رفض الحديث عن الجراحة يأتي بناء على رغبة شيري عادل، سواء في الوقت الحالي أو فيما بعد، مبينة أن وضع الفنانة المصرية لم يتحسن بعد، لكنه مستقر.

وتأجل تصوير مشاهد شيري عادل في مسلسلها الجديد ”فارس بلا جواز“، الذي يشاركها البطولة فيه الفنان المصري مصطفى قمر، على أن تستأنف عمليات التصوير بعد تعافي الفنانة تماما.