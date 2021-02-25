نعي واسع للفنان الكويتي مشاري البلام

غيّب الموت الفنان الكويتي مشاري البلام، اليوم الخميس، وذلك عن عمر ناهز الـ48 عامًا، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به قبل نحو أسبوع.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات النعي والمواساة حزنًا على رحيله، لا سيما وأنه في أوج عطائه، حيث سارع عدد كبير من نجوم الفن في الخليج عامة والكويت خاصة إلى نعيه وتقديم العزاء لأسرته.

وكتبت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها على موقع ”تويتر“ قائلة: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، ادعوا له، وايد عورني قلبي عليه رحمة الله عليه #مشاري_البلام في ذمة الله طلبتكم ادعوا له“.

#إنا_لله_وإنا_إليه_راجعون #ادعوا_له وايد عورني قلبي عليه رحمه الله عليه #مشاري_البلام في ذمه الله 🙏🏻😭💔 طلبتكم ادعوا له pic.twitter.com/3WpzWbCP7D — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 25, 2021

ونشرت الفنانة شيماء علي صور مشاري البلام عبر حسابها في ”إنستغرام“ وعلقت: ”اللهم لا اعتراض.. الله يرحمك ويغفر لك يا أطيب قلب الله يصبر أهلك وأحبابك على فراقك ياخوي“.

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أما الفنانة هدى حسين فدونت عبر حسابها في ”إنستغرام“ كلمات حملت الدعوات له وقالت: ”اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم منزله.. اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره.. اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود.. لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض تغمد مشاري البلام برحمتك يا ارحم الراحمين“.

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ودوّنت الفنانة فوز الشطي منشورًا على حسابها في إنستغرام“ قائلة: ”الله يرحمك برحمته ويغفرلك يا بوصالح يالطيب لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون“.

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الفنانة غدير السبتي التي تردد بأنها من نقلت له الإصابة بكورونا، وخرجت لنفي هذا الاتهام عن نفسها اليوم الخميس، كتبت في حسابها على موقع ”إنستغرام“ تعليقًا على صورة له: ”الله يرحمك برحمته“.

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ومضت إلهام الفضالة تقول في حسابها على ”إنستغرام: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله وأدخله فسيح جناتك ياكريم“.

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وكتب الفنان طارق العلي عبر ”إنستغرام“ قائلًا: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى أخونا الفنان مشاري البلام سائلا المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته“.

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وشارك العلي مقطع فيديو قدم فيه التعازي لأسرة ”البلام“ قائلًا: ”بمشاعر الحزن والأسى أتقدم إلى أسرة البلام الكرام وإلى الأسرة الفنية الكويتية بالتعازي في وفاة الأخ مشاري البلام“، معلقًا: ”لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون“.

View this post on Instagram A post shared by طارق العلي (@tareq_al_ali)



وكتب لاعب كرة القدم بدر المطوع، عبر حسابه في ”تويتر“ قائلًا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أرحم عبدك مشاري البلام واغفر له يارب وأسكنه فسيح جناتك“.

إنا لله و إنا إليه راجعون

اللهم أرحم عبدك مشاري البلام و أغفرله يارب و أسكنه فسيح جناتك pic.twitter.com/6WBdWpB4Be — bader al motawaa (@bader_almotawaa) February 25, 2021

وغرّد الإعلامي علي الخالدي عبر ”تويتر“ قائلًا: ”ازعجني رحيلك أيها الحبيب.. الفنان الكويتي #مشاري_البلام في ذمة الله والسبب كورونا“.

ازعجني رحيلك ايها الحبيب

الفنان الكويتي #مشاري_البلام في ذمة الله والسبب كورونا pic.twitter.com/w8LJVAHPbT — علي الخالدي – Ali al-Khalidi (@alialkhalede) February 25, 2021

وكتب الإعلامي اللبناني نيشان في تغريدة له عبر ”تويتر“: ”وفاة الممثّل الكويتي مشاري البلام نبأ حزين جدًّا.. البقاء لله“.

وفاة الممثّل الكويتي

مشاري البلام نبأ حزين جدًّا.

البقاء لله. pic.twitter.com/4KlrcZhCRG — نيشان (@Neshan) February 25, 2021

وكتب الفنان الإماراتي حسين الجسمي في تغريدة له عبر ”تويتر“ قائلًا في تعليق على صورة مشاري البلام: ”الله يرحمه ويغفر له ويصبّر أهله ومحبيه #مشاري_البلام“.

الله يرحمه ويغفر له ويصبّر أهله ومحبيه #مشاري_البلام pic.twitter.com/XIaGvDCKGU — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) February 25, 2021

وعقب جابر القرني قائلًا في تغريدته على ”تويتر“: ”#مشاري_البلام.. التقيته في الحرم المكي الشريف قبل نحو أربع سنوات وفاجأني بحديثه والتزامه ووعيه، رحمه الله وغفر له وجعل ما أصابه من مرض أجراً وطهوراً وتكفيرًا، عزاؤنا لأهله وذويه، إنَّا لله وإنا إليه راجعون“.

#مشاري_البلام ..

إلتقيته في الحرم المكي الشريف قبل نحو أربع سنوات وفأجاني بحديثه وإلتزامه ووعيه ،رحمه الله وغفر له وجعل ما أصابه من مرض أجراً وطهوراً وتكفيرًا ،عزاؤنا لأهله وذويه ،إنَّا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/oyjjJFg1DD — جابر القرني (@jabergarni1) February 25, 2021

والفنان مشاري البلام من مواليد 12 ديسمبر 1972، وهو ممثل كويتي، أدى العديد من الأدوار المركبة مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك والأصم الأبكم في مسلسل جرح الزمن.

وشهدت الحالة الصحية للفنان الكويتي مشاري البلام خلال اليومين الماضيين تفاعلًا واسعًا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن إدخاله العناية المركزة، متأثرًا بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتم تداول صورة للفنان مشاري البلام قيل إنها من داخل العناية المركزة، بحسب ما أفاد رواد التواصل الاجتماعي، وظهر وهو يرقد على سرير داخل العناية المركزة، منوهين إلى أنه يعاني من نقص في الأكسجين.