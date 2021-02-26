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ليدي غاغا تعرض نصف مليون دولار مكاف...
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ليدي غاغا تعرض نصف مليون دولار مكافأة للعثور على كلبيها المسروقين

قال مصدر مطلع، يوم الخميس، إن نجمة البوب ليدي غاغا عرضت 500 ألف دولار مكافأة لمن يعثر على كلبيها المسروقين. وكان كلبا ليدي غاغا، "كوغي وغوستاف"، وهما من فصيل

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المصدر: رويترز

قال مصدر مطلع، يوم الخميس، إن نجمة البوب ليدي غاغا عرضت 500 ألف دولار مكافأة لمن يعثر على كلبيها المسروقين.

وكان كلبا ليدي غاغا، ”كوغي وغوستاف“، وهما من فصيل ”البولدوغ“ الفرنسي، سرقا في هوليوود، بعد إطلاق النار على الشخص الذي يرعى الكلبين، الأربعاء.

وغاغا متواجدة في العاصمة الإيطالية روما، لتصوير فيلم.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ أن الشخص المكلف برعاية الكلاب، كان يمشي بها مساء أمس الأربعاء عندما أصيب بالرصاص، مشيرة إلى أن كلبة ثالثة اسمها ”ميس آسيا“ هربت وتم العثور عليها فيما بعد.

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يذكر أن عروض غاغا الأخيرة تضمنت غناء النشيد الوطني في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي.

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