ليدي غاغا تعرض نصف مليون دولار مكافأة للعثور على كلبيها المسروقين

قال مصدر مطلع، يوم الخميس، إن نجمة البوب ليدي غاغا عرضت 500 ألف دولار مكافأة لمن يعثر على كلبيها المسروقين.

وكان كلبا ليدي غاغا، ”كوغي وغوستاف“، وهما من فصيل ”البولدوغ“ الفرنسي، سرقا في هوليوود، بعد إطلاق النار على الشخص الذي يرعى الكلبين، الأربعاء.

A friend of Lady Gaga’s dog walker tells me he was always with the Frenchies. Police are now searching for the men who shot him & stole two of the dogs. @CBSLA pic.twitter.com/YkGfhRLaYB

— Tina Patel (@tina_patel) February 25, 2021