سبب وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام

توفي، اليوم الخميس، الفنان الكويتي مشاري البلام عن عمر ناهز 48 عامًا ومشوار فني بدأه في قبل نحو 30 عامًا.

وفاة مشاري البلام جاءت بعد أيام من الإعلان عن دخوله العناية المركزة إثر تفاقم وضعه الصحي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وحينها كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان أن الحالة الصحية للبلام تدهورت إثر انخفاض نسبة الأكسجين في الدم.

وبعدها نشر البلام صورة له من داخل مستشفى جابر الأحمد المخصصة لحالات كورونا في الكويت، وعلق عليها: ”لا تنسوني من دعائكم، الحمد لله على كل حال ومشکورین أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال، وكل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بكورونا قدر الله وما شاء فعل، وسامحوني ما أقدر أرد على الاتصالات“.

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جدل حول اللقاح

وأثار تدهور الوضع الصحي لمشاري البلام ودخوله العناية المركزة وقبلهما إصابته بفيروس كورونا جدلا واسعا نظرا لأن كل تلك التطورات حدثت معه بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح الخاص بكوفيد 19.

ياجماعة الخير من اخذ التلقيح وحالته اسوء فهمونا شسالفه ولاتبررون اشياء مانفهمها ادعو للفنان مشاري البلام رجع مره ثانيه للمستشفي شلون اخذ تطعيم وانصاب فيها pic.twitter.com/goCdfEUTBH — ام يوسف (@q8tyrkii) February 20, 2021

وحينها فسر بعض المعلقين إصابة البلام بأنه لم يحصل سوى على جرعة واحدة فقط من اللقاح، وأن الوقاية لا تحصل لمتلقي اللقاح إلا بعد أخذ الجرعتين.

اللقاح يبدأ مفعوله بعد الجرعة الثانية بكم يوم كما انه يخفف الأعراض كثير لو اصيب لا سمح بالفايروس

ولكن يبقى السؤال انه شدة الحالة تتفاوت من شخص لاخر !

شاهدنا حالات كبيرة بالعمر تعدي المرض باعراض خفيفة بينما رأينا حالات صعبة رغم انهم صغار بالعمر

والف سلامة على الممثل مشاري البلام — خالد المزروع (@Khalid_almazroa) February 20, 2021

فنانة نقلت له العدوى

وبعد أيام من وجوده في المستشفى، اتهمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، فنانة لم تسمها، بأنها السبب وراء إصابة الفنان الكويتي مشاري البلام بفيروس كورونا.

وقالت مي العيدان في تغريدة على ”تويتر“، إن مشاري البلام، ”لم يصب بكورونا بسبب تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، بل إن الحقيقة تشير إلى أن فنانة قصيرة نقلت له العدوى“.

وأوضحت أن ”هذه الفنانة كانت مصابة بكورونا واستمرت في التصوير دون أن تُبلغ بإصابتها“.