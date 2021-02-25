من هو الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام؟

غيب الموت، اليوم الخميس، الفنان الكويتي مشاري البلام عن عمر ناهز 48 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من دخوله العناية المركزة.

ولد الفنان الراحل في الـ 12 من ديسمبر من العام 1972، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، هم صالح ومريم وعبدالله وحمد وشيخة، وهو ابن عم الممثل حسن البلام.

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حصل البلام على شهادة في الدبلوم بالإدارة الصناعية من كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

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وكانت بداية مسيرته الفنية في العام 1991 بمشاركته في مسرحية ”فري كويت“.

بداية الشهرة

لكن الشهرة الحقيقية للفنان مشاري البلام بدأت في العام 1998 مع مشاركته في مسلسل دارت الأيام.

وفي لقاء متلفز مع البلام في 2019 كشف الفنان الكويتي أنه كان يعتبر الفترة من 1991 إلى 1998 فترة تدريب، قائلا: إنه ”ما كان فيه شيء واضح لي وما كان في ذاك الوقت فيه اهتمام بالشباب أساسًا“.

وتابع أن دوره في مسلسل دارت الأيام كان نقطة تحول بالنسبة له بعد تشجيع الكاتبة فجر السعيد، مؤكدا أن ذلك المسلسل هو سبب شهرته لدى الجمهور.

أعماله



وصلت مسيرته الفنية لقرابة 58 مسلسلاً و22 مسرحية، ومن أهم أعماله الدرامية ”سليمان الطيب، مرآة الزمان، ميزان العدالة، والحاقد، الطير والعاصفة، مطبات، الثمن، درب الوفاء، أنت عمري. وفي عام 2020 شارك في الخاطر سالم، وردة ملونة وغيرها.

برنامج تلفزيوني

شارك في برنامج تلفزيون ”الواقع الوادي“ الذي عرض على قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال في عام 2005، وتوج بلقب ”مزارع الوادي“ عندما فاز بتصويت الجمهور في الحلقة النهائية على الفنان تركي اليوسف من السعودية، واللاعب خالد الغندور من مصر، ومواطنته الفنانة زهرة الخرجي.



أيامه الأخيرة



نقل الفنان الكويتي مشاري البلام إلى العناية المركزة بالمستشفى بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وانخفاض نسبة الأكسجين في الجسم، ولفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.