آخر ظهور للفنان الكويتي الراحل مشاري البلام قبل وفاته بكورونا

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان الكويتي الراحل مشاري البلام كانت هي آخر ظهور له قبل رحيله عن عالمنا اليوم الخميس، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وظهر الفنان الراحل مشاري البلام في الصورة وهو يرقد بالعناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية حيث كان يصارع الموت بعد توقف عمل رئتيه وانخفاض نسبة الأكسجين في دمه بسبب الفيروس.

كما سبق ونشر الفنان الراحل قبلها بيومين عبر حسابه الشخصي بـ“إنستغرام“ صورة له من داخل مستشفى جابر الأحمد بالكويت وعلق عليها: ”لاتنسوني من دعائكم الحمد لله على كل حال ومشكورين أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب“.

وأضاف: ”كل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بكورونا قدر الله وما شاء فعل وسامحوني إذا ما قدرت أرد على اتصالاتكم“.

وتوفي الفنان الكويتي، عن عمر ناهز 48 عاما، بعد أيام قليلة من دخوله العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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ونشر الفنان حسن البلام، قريب مشاري، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، صورة للراحل مرفقة بتعليق ”إنا لله وإنا إليه راجعون“.

يذكر أن الفنان مشاري البلام من مواليد الكويت في 12 كانون الأول ديسمبر 1972، وهو حاصل على شهادة الدبلوم بالإدارة الصناعية من كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وقد بدأ عمله الفني عام 1991 عندما شارك في مسرحية فري كويت.