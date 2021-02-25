تفاصيل جديدة بشأن قضية منى السابر مع ابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك (فيديو)

شهدت قضية البحرينية منى السابر، طليقة المنتج محمد الترك، ووالدة المطربة البحرينية الشابة حلا الترك، تطورات جديدة، بحسب ما أكدت عقب خروجها من جلسة تم عقدها في المحكمة البحرينية المختصة بقضيتها مع ابنتها.

وتعود القضية إلى عدة أشهر مضت، عندما قامت حلا الترك برفع دعوى ضد والدتها، تطالبها فيها برد ما قيمته 20,300 دينار بحريني، ما يعادل 53 ألف دولار أمريكي، التي حصلت عليها منها لتنفق على نفسها وشقيقها لعدم توفر أموال معها.

وقالت منى السابر إنه تم حجز القضية للحكم فيها، موضحةً أنه جرى سماع أقوالها من جانب المختصين لمدة طويلة هذه المرة، كما أعربت عن ثقتها في القضاء البحريني وإنصافه لها.

وأضافت عبر مقطع فيديو وثقته على حسابها في تطبيق ”سناب شات“، قائلة: ”الجلسة راحت للحكم والقضاء البحريني عادل ونزيه هيريحني ويريح بالي“.

وبينت منى السابر أن القضية أصبحت تأخذ حيزًا كبيرًا لا داعي له، حتى أن القاضي في هذه الجلسة أخذ معها وقتًا أطول لدرجة جعلتها متعبة، ومضت قائلة: ”الحمد لله كل الأمور الحين كويسة، حبيت أطمنكم“.

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وكانت قضية منى السابر، وابنتها حلا الترك، قد شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة، بعدما نشرت الأولى مقطع فيديو بكت فيه بسبب مقاضاة ابنتها لها.

وطالبت بتدخل الفنانة الإماراتية أحلام؛ لأن ابنتها تطالبها بدفع مبلغ مالي، وحصلت على حكم بحبس والدتها عامًا، قبل أن تتدخل الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، مؤخرًا، وتتكفل بمصاريف ابنها ”عبدالله“ الدراسية.