وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام

توفي الفنان الكويتي مشاري البلام، اليوم الخميس، بعد أيام من دخوله العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونشر الفنان حسن البلام، قريب مشاري، على حسابه الرسمي في إنستغرام، صورة للراحل مرفقة بتعليق ”إنا لله وإنا إليه راجعون“.
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كان الفنان مشاري البلام أعلن قبل أيام إصابته بفيروس كورونا، موثقاً ذلك بصورة له عبر حسابه في ”أنستغرام“ طالب فيها بالدعاء له بالشفاء من الفيروس الذي أصابه بعد تلقيه اللقاح.
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إلا أن تطورات طرأت على وضعه الصحي تم على إثرها نقله إلى العناية المركزة في مستشفى جابر الأحمد، المخصص لعلاج مصابي كورونا.
وجاءت إصابة البلام بفيروس كورونا بعد أيام من نشره فيديو توثيقي لحصوله على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ما أثار جدلا حول فعالية اللقاح.
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ونعى عدد كبير من المعلقين الفنان الراحل، داعين له بالرحمة.
وفاة الفنان مشاري البلام بمضاعفات #كورونا.
إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون pic.twitter.com/dXH3mvMquM
— المجلس (@Almajlliss) February 25, 2021
وكتبت الإعلامية الكويتية مي العيدان على حسابها في تويتر: ”لاحول ولاقوة الا بالله . . انا لله وان اليه لراجعون وفاة اخونا مشاري البلام الله يرحمك ياطيب ياراقي يامحترم ياللي ماحد شاف منك الا الخير الله يرحمك وينزله منزل حسن ويحشره مع الابرار والصديقين والانبياء والصالحين الله يصبر ويمسح على قلب امك وأبوك و اهلك وزوجتك و اولادك“.
لاحول ولاقوة الا بالله . . انا لله وان اليه لراجعون وفاة اخونا مشاري البلام الله يرحمك ياطيب ياراقي يامحترم ياللي ماحد شاف منك الا الخير الله يرحمك وينزله منزل حسن ويحشره مع الابرار والصديقين والانبياء والصالحين الله يصبر ويمسح على قلب امك وأبوك و اهلك وزوجتك و اولادك . . pic.twitter.com/8MPRyGhcaM
— مي العيدان (@mayal3eidan) February 25, 2021
وكتب الممثل محمد العلوي: ”إننا لله وإنا إليه راجعون .. ادعوله بالرحمة“.
انا لله وانا اليه راجعون
ادعوله بالرحمه #مشاري_البلام pic.twitter.com/wsKSkxh5GA
— محمد العلوي (@m7amad_al3alawi) February 25, 2021
يذكر أن الفنان مشاري البلام من مواليد الكويت في 12 ديسمبر 1972، وهو حاصل على شهادة الدبلوم بالإدارة الصناعية من كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وقد بدأ عمله الفني عام 1991 عندما شارك في مسرحية فري كويت.