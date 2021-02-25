بعد الحادث المروري.. الإعلامي المصري عمرو أديب يتعافى ويعود للشاشة

تعافى الإعلامي المصري عمرو أديب تمامًا من حادث السيارة الذي وقع مساء 17 شباط/ فبراير الجاري، ونُقل على إثره إلى المستشفى.

وقرر الإعلامي المصري العودة إلى تقديم برنامج التوك شو الذي يحمل اسم ”الحكاية“، والذي يُعرض عبر شاشة Mbc مصر.

ومن المقرر أن يستأنف عمرو أديب برنامجه غدًا الجمعة 26 شباط/ فبراير، الساعة العاشرة مساء، بحسب ما أكدت إدارة القناة.

وكان عمرو أديب قد غاب عن جمهوره الأسبوع الماضي في أعقاب تعرضه لحادث سير ألزمه الجلوس في منزله، بعد ساعات من مغادرته المستشفى على إثر الحادث.

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ووقع حادث السير المروري على طريق وصلة دهشور المحور، بمحافظة الجيزة، حيث نقل الإعلامي عمرو أديب إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال حينها محمد بهنس، أحد المعدين ببرنامج ”الحكاية“ في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إنه غادر المستشفى برفقة زوجته الإعلامية المصرية لميس الحديدي.

وأكد ”بهنس“ أن عمرو أديب أجرى فحوصات طبية لقدميه وتبين سلامتهما من أي كسور، واستطاع السير عليهما بشكل جيد، برفقة زوجته.