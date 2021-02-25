مصر.. إحالة الإعلامي خالد صلاح للتحقيق بسبب فيديو "نهلة سلامة"

أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الكاتب الصحفي والإعلامي المصري خالد صلاح، إلى التحقيق، اليوم الخميس، وذلك بسبب مخالفته المعايير الإعلامية.

وقال بيان صادر عن المجلس الأعلى للإعلام: إن التحقيق سيجري يوم الأحد المقبل 28 شباط فبراير الجاري، حيث قررت هيئة المكتب بالمجلس إحالته بصفته رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع إلى التحقيق.

وأكد البيان، أن التحقيق سيتم بشأن أحد مقاطع الفيديو التي تخالف المعايير الإعلامية على الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي، ولسماع بعض الإيضاحات في هذا الشأن.

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة الأستاذ خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع إلى… Posted by ‎المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام‎ on Thursday, February 25, 2021

وفي تفاصيل سبب الإحالة، فقد أجرى تلفزيون ”اليوم السابع“ لقاء مع الفنانة المصرية نهلة سلامة أدلت فيه بتصريحات جريئة.

وأحدثت تصريحات سلامة التي قالت فيها: إنها تزوجت عرفيا عدة مرات ولم تذكر العدد كونها لم تعرفه، كما تحدثت بأنها تزوجت من المخرج الكبير الراحل محمد خان، لمدة 60 يومًا، قبل أن تنفصل عنه بناء على طلب أهلها.

وأشارت نهلة سلامة في معرض تصريحاتها تلك، إلى ”القبلات“ في الأفلام التي شاركت فيها، بينها قبلات محمود حميدة والراحل أحمد زكي.

وأحدثت تلك التصريحات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع جدلا واسعا، الأمر الذي جعل القائمين على تلفزيون اليوم السابع، بالعمل على حذف الفيديو من القناة والحسابات على السوشال ميديا، مع تقديم اعتذار للفنانة نهلة سلامة.