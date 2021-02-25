شقيقة الفاشينيستا السعودية مودل روز تتلقى في عيد ميلادها سيارة مرسيدس هدية

شاركت ليان عبدالله شقيقة الفاشينيستا السعودية مودل روز، متابعيها على السوشيال ميديا مقتطفات من حفل عيد ميلادها، والتي كان أبرزها تلقيها هدية وهي سيارة مرسيدس حديثة، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستغرام“.

وعلقت ليان:“أمس يوم ميلادي مرة انبسطت، وحبيت أسوي كل شيء بنفسي، الكيكة الصغيرة، والطاولات فصّلتها وصممتها عند نجار، والتنسيقات كاملة سويتها بنفسي“.

وأضافت:“كل شيء طلع مثل ما كنت أبيه الحمدالله.. والأجمل المرسيدس الثانية إللي وصلتني، كان يومًا جميلًا حبيت أشارككم فيه، اكتبولي رأيكم بالتنسيقات“.

https://www.instagram.com/p/CLt89IfFd_1/?utm_source=ig_web_copy_link وعند سؤالها عن الشخص الذي أهداها السيارة المرسيدس، تجاهلت الإجابة عن ذلك، موضحة أنها لا تفكر بالزواج في الوقت الحالي، لأن لديها أهدافًا تريد تحقيقها أولًا.

وسبق أن ردت ليان عبدالله شقيقة السعودية ”مودل روز“ على المشككين بجنسيتها السعودية، ومطالبتهم لها بإثبات ذلك، مؤكدة أنها لن تقدم أي دليل على أن جنسيتها سعودية لأنها واثقة بنفسها ولا تحتاج أن تثبت لأحد.

وقالت ”ليان“ عبر مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“:“بالنسبة لأنه بيجيلي كومنتات كثيرة، بيقولولي إنتِ مو سعودية، وأثبتي أنك سعودية، أحب أقول للّي بتقولّي أثبتي أنك سعودية.. هي أكيد بتكون نفسها مو سعودية“.

واختتمت:“أنا سعودية ما أحتاج أثبتلكم.. لأن الواثق من نفسه ما يشد حيله ويثبت“.

يذكر أن ”ليان“ هي شقيقة الفاشينيستا مودل روز، وكانت قد تحدثت في وقت سابق عن إجرائها بعض عمليات التجميل لشفتيها وفمها، مؤكدة أنها تستعد للقيام بعملية تجميل أخرى، ستكون مفاجأة للجمهور على حد قولها.