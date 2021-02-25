تحسن الحالة الصحية للفنان المصري يوسف شعبان بعد إصابته بكورونا

شهدت الحالة الصحية للفنان المصري يوسف شعبان، نوعًا من الاستقرار، بعد تراجع وضعه الصحي على مدار اليومين الماضيين، إثر إصابته بمضاعفات فيروس كورونا.

وقالت الفنانة المصرية نهال عنبر، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“ إن شعبان يتواجد داخل العناية المركزة، حيث يتم الاستعانة بأجهزتها لتحسين حالته بصورة أسرع، مضيفة أنه لا يعاني من أي تدهور حاليًا، بعدما أسعفه الفريق الطبي.

وأكدت عنبر، وهي عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، أن يوسف شعبان في مستشفى مخصص لأعضاء النقابة، ويلقى الرعاية اللازمة، قائلة إن نسبة الأكسجين لديه مستقرة، وتم إقرار بروتوكول علاجي له.

وأوضحت الفنانة المصرية، أنه لا صحة حاليًا لأي أنباء بشأن تدهور الحالة الصحية لشعبان، أو دخوله في غيبوبة، مضيفة أنه بصحة جيدة وهذه الفترة ستمر بسلام، بعد نقله من مستشفى لآخر.

وقدم يوسف شعبان العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والعروض المسرحية، على مدى مشوار امتد لأكثر من 50 عامًا، كما أنه كان نقيبًا للممثلين لدورتين متتاليتين.