ضجة واسعة بشأن الحكم على الفنانة عبير بيبرس قاتلة زوجها

استنكرت أوساط قانونية ومجتمعية، في مصر، الحكم الصادر، الأربعاء، ضد الممثلة المصرية عبير بيبرس، والقاضي بحبسها بالسجن المشدد 7 سنوات، لثبوت اتهامها بقتل زوجها داخل شقته في العاصمة القاهرة، في شهر يوليو من العام الماضي.

وأثيرت ضجة واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي؛ بسبب استغرابهم من الحكم، لا سيما وأن ما قيل بشأن الحكم أنها قتلته عمدا، بل والتقطت صورة مع جثمانه، وسط تساؤلات عن سبب هذا الحكم، في الوقت الذي توقع كثيرون صدور حكم بإعدام الفنانة القاتلة، كأي متهم بالقتل.

وتفسيرا لهذا الحكم، قال المستشار القانوني حاتم صادق، إن تلك القضية لم يتم تصنيفها على أنها قتل عمد، ولكنها ”ضرب أفضى إلى موت“ كون المحكمة رأت أن المتهمة لم تخطط مسبقا لقتل زوجها.

وأضاف في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن المحكمة بناء على الأدلة التي توفرت أمامها، رأت الأخذ بأقل العقوبة وجاءت بسجن مشدد، حيث إن عقوبة القتل العمد في حالة الحبس يكون من 7 إلى 15 عاما، موضحا أنه لا يرى بأن هذا الحكم سيخفف عند اللجوء للنقض.

من جانبه، قال المحامي المصري مجدي زنون، الوكيل القانوني لأسرة المجني عليه، إنه اتهم ”عبير بيبرس في مرافعاته بقتل زوجها عمدا دون ترصد، ولهذا أخذت حكما بأقل مدة، مردفا أنه سيتم الطعن بالحكم إلا أن تخفيفه أمر صعب“.

وأكد في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن هناك جريمة أخرى هي السرقة، ولم يتم اقترانها بجريمة القتل، منوها بأن النيابة فصلت القتل عن السرقة، وجعلت الخلاف بين الزوجين وقتيا، معقبا بأنه ربما لم تكن مقتنعة بالأسباب المتاحة.

وعاب المحامي المصري على المحكمة بأنها لم تتخذ الإجراءات كاملة بشأن بلاغ السرقة الذي تم حفظه واستمرت قضية القتل التي قررت فيها الحكم الأيسر، وهو قتل عمد بدون سبق إصرار وترصد، وهو ما جعل حكمها مخففا.

وكان البعض قد تطرق بالحديث عن اعتراضهم على هذا الحكم، فيما قال آخرون إن هذا الحكم صادم كون عبير بيبرس ”المتهمة“ كانت في كامل وعيها وأنها قامت بتغيير ملابسها قبل وصول سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وتناول آخرون أطراف الحديث بأن الحكم هذا سيكون أقل من ذلك بعدما يتم الاستئناف عليه من جانب دفاع المتهمة، حيث من الممكن أن يتم تخفيفه لسنوات أقل، وأنه حال تأييده أيضا فإنه حكم لا يتناسب مع حجم الواقعة.

وكانت الواقعة قد بدأت بورود بلاغ من والد المجني عليه تحرر به المحضر رقم 5598 لسنة 2020، لإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، أكد فيه وفاة نجله ”عمرو. س. س “ 42 سنة صاحب شركة بترول، واتهم زوجة المتوفى عبير وهبة نجيب زكي، الشهيرة بـ“عبير بيبرس“ 35 سنة ممثلة، بقتله.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة ابنه تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله وفحص جثته تبين وجود جرح غائر في الصدر، واتهم زوجة ابنه بقتله والاستيلاء على 2 مليون جنيه، كانت بحوزته قبل موته.