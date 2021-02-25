مي العيدان تكشف حقيقة اتهامها غدير السبتي بنقل "كورونا" لمشاري البلام

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، حقيقة اتهامها لمواطنتها الفنانة غدير السبتي، بنقل فيروس ”كورونا“ للفنان مشاري البلام، والتسبب في تدهور حالته الصحية، وحجزه منذ عدة أيام بالعناية المركزة.

وأوضحت مي العيدان، عبر صفحتها بموقع ”تويتر“، أنها لم تكن تقصد السبتي بتغريدتها التي ذكرت فيها أن فنانة قصيرة نقلت الفيروس لمشاري البلام، مشيرة إلى أنه كان يصور في أكثر من مسلسل بوقت واحد، ومعه أكثر من 3 أو 4 فنانات قصيرات القامة.

وقالت العيدان: ”اللي أقصدها مو غدير اهو كان يصور في أكثر من مسلسل بنفس الوقت ومعاه أكثر من 3 أو 4 فنانات كلهم قصار بس في وحده نقلت له الفيروس والأخت تسرح وتمرح مادري وين ضميرها بس كلمة حسبي الله ونعم الوكيل تكفي رب العالمين اهو اللي يحاسب“.

حابه أوضح شي بالنسبه ل إصابة مشاري البلام بفايروس كورونا الناس تضن انه أصيب بالفايروس عندما ذهب لأخذ اللقاح لكن الحقيقه المره ان مشاري أنصاب و تم نقله من فنانه قصيره ماتبين من القاع الاخت منصابه وقاعده اتصور معاه عادي و لا بلغت احد ان فيها كورونا انا ودي اسال الحين مرتاح ضميرج pic.twitter.com/Fvrw6755hf — مي العيدان (@mayal3eidan) February 24, 2021

وكانت الإعلامية الكويتية قد أثارت ضجة كبيرة، بعد اتهامها لإحدى الفنانات التي تخفي إصابتها بفيروس كورونا عن زملائها بنقل الفيروس لمشاري البلام، واضطرت غدير السبتي التي تصور عمل مع البلام للدفاع عن نفسها في فيديو عبر حسابها بتطبيق ”سناب شات“ ونفي إصابتها بالوباء اللعين.

اللي أقصدها مو غدير اهو كان يصور في اكثر من مسلسل بنفس الوقت ومعاه اكثر منز٣ او ٤ فنانات كلهم قصار بس في وحده انقلت له الفايروس والأخت تسرح وتمرح مادري وين ضميرها بس كلمة حسبي الله ونعم الوكيل تكفي رب العالمين اهو اللي يحاسب — مي العيدان (@mayal3eidan) February 24, 2021

وقالت غدير السبتي: ”يلا عاد خلاص عاد وايد سكتنا لكم بس هنا وستوب.. أقسم بالله العظيم اللي يجيب سيرتي ولا اللي يتكلم علي بشيء ما يخصه أو يكتب عني شيء وهو مو متأكد منه أقسم بالله العظيم راح أبهدله“.

وكان الفنان الكويتي مشاري البلام، قد نقل إلى العناية المركزة في مستشفى جابر، وذلك إثر تطورات في حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، منذ 5 أيام.