صفاء مغربي تكشف سببا غريبا لتهديدها بالترحيل من كندا (فيديو)

صدمت الفنانة المصرية صفاء مغربي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ ترحيلها من كندا بسبب اعتبارهم أنها متوفاة، وأنها تنتحل شخصية ”صفاء مغربي“ الممثلة، مبينة أن كل هذا بسبب شائعة خرجت عليها تفيد بوفاتها منذ فترة، كاشفة عن الفترة العصيبة التي تمر بها بعد قرار الترحيل الذي سينفذ في الـ 7 من مارس المقبل.

وتواصلت ”إرم نيوز“ مع صفاء والتي روت تفاصيل أزمتها، إذ أكدت أنها عانت ظروفا صعبة في مصر دفعتها للرحيل إلى كندا منها مصاريف الدراسة الخاصة بابنها، معقبة ”الأزمة الحقيقة التي دفعتني أيضا للمغادرة إلى كندا، هي المصاريف الدراسية لابني والتي تخطت الـ10 آلاف دولار، لكن في كندا الوضع مختلف تماما لأن الدراسة مجانا“.

وتابعت :“أنا بعشق بلدي مصر، لكن للأسف الوضع كان صعبا، إذ كان هناك بعض المشاكل مع أسرتي، وجلوسي مع أولادي بمفردي، وتواجد زوجي بكندا، وهو ما دفعني لمغادرة البلاد“.

وأوضحت أنها تعاني أزمة كبرى في الوقت الحالي بعد تهدديها بالترحيل من كندا بسبب شائعة الوفاة التي أثيرت حولها في وقت سابق، لافتة إلى أن القرار من المقرر تنفيذه في الـ 7 من مارس المقبل.

واختتمت صفاء قائلة :“أتمني إنقاذي وعدم ترحيلي، لأن مستقبل أولادي ومستقبلي في كندا، من الدراسة للعمل، لكن مصر بلدي ومن الصعب أن أتخلي عنها، لكن من الصعب أن أغادر كندا في الوقت الحالي“.

ونشرت صفاء التي قالت إنها من مواليد محافظة سوهاج 1987 عبر حسابها على موقع ”فيسبوك“ القصة الكاملة لقرار ترحيلها المتوقع يوم الـ 7 من مارس المقبل، موضحة أن سبب ذلك اتهامها بانتحال شخصية ممثلة اسمها صفاء مغربي، (هي نفسها)، مؤكدة أنها راسلت الجهات المعنية باثباتات من مصر ولكن اعتبروا أن زوجها المخرج أعدها لها ولم يعترفوا بها.

وأضافت أن الكنديين يقولون ”إن صفاء مغربي ماتت، بسبب إشاعة وفاة سابقة عنها وأني أنا كصفاء جمال مغربي أحمد بدعي أني هي وقد دخلت على اسمها“.

وأردفت: ”مصدرهم صوري على غوجل يعني بميك آب ولما شافوني كنت لسه والدة قيصرية ومن دون ميك آب وتعبانة وقالوا مش أنا كشكل ولا سن لأن انا مواليد 1987 والخبر كاتب 1977 اعتمدوا الأخبار وليس أنا“.

وأكملت: ”أنا اتدمرت نفسيا وبموووووت كوابيس ورعب وانهيار ومهدئات ومنومات، يعني في مصر تم طردي من مسرحية باب الفتوح بسبب إشاعة وفاة أنا اتظلمت فيها، ومنعوني من الشغل بسببها ومفيش حد راضي يشغلني في مصر عشان الإشاعة وجئت إلى كندا عشان كل عائلة زوجي هنا كنديين لبنانيين وابني يتربى مع اخواته الكبار من ام تانية وأهله“.

وأكدت: ”ابتديت من الصفر اشتغلت في مطاعم ومكتب وحاليا في مصنع وادرس حصلت من كليه سانت كلير على الإنجليزية لدراسة صيدلة وبحضر مواد لها وكنت سعيدة بوجودي في كندا وفي النهاية اترحل ليه كل حاجة في حياتي اتظلم من اهلي وشغلي وكندا وكل حاجه ليه العالم بيطلب مني انهار وأموت حتى حبوب القلق مبقتش تنفع وكل فلوسي راحت على المحامين دفعت آلاف الدولارات“.

واختتمت حديثها قائلة: ”جالي نوبات رعب الفترة اللي فاتت ويوسف طلبلي الإسعاف بسبب الترحيل وأعطوني منوم وجالي دكتور نفسي بقيت منهارة مش بقول غير أن أنا نفس الشخص أنا مأخذتش هوية حد ولا انتحلت شخصيتي حقيقي بمووووووووت وابني مدمر نفسيا مش عارف يذاكر ياااارب انا اتدمرت“.

جدير بالذكر أنه انتشرت أخبار عن وفاة الفنانة الشابة صفاء مغربي في 2 ديسمبر 2014، وكان أول ظهور للفنانة صفاء مغربي عام 2007، وذلك بمشاركتها النجم نور الشريف في مسلسل ”الدالى“، وشاركت في العديد من الأعمال التليفزيونية منها ”متخافوش“ و“ورق التــوت“ و“الهاربة“ الجزء الثاني، و“ميراث الريح“ مع النجم محمود حميدة، و“الركين“، و“بالشمع الأحمر“.