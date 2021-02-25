مي العيدان تتهم فنانة بنقل كورونا لمشاري البلام.. وغدير السبتي ترد بغضب (فيديو)

اتهمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، فنانة لم تسمها، بأنها السبب وراء إصابة الفنان الكويتي مشاري البلام بفيروس كورونا.

وقالت مي العيدان في تغريدة على ”تويتر“، إن مشاري البلام، ”لم يصب بكورونا بسبب تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، بل إن الحقيقة تشير إلى أن فنانة قصيرة نقلت له العدوى“.

وأوضحت أن ”هذه الفنانة كانت مصابة بكورونا واستمرت في التصوير دون أن تُبلغ بإصابتها“.

حابه أوضح شي بالنسبه ل إصابة مشاري البلام بفايروس كورونا الناس تضن انه أصيب بالفايروس عندما ذهب لأخذ اللقاح لكن الحقيقه المره ان مشاري أنصاب و تم نقله من فنانه قصيره ماتبين من القاع الاخت منصابه وقاعده اتصور معاه عادي و لا بلغت احد ان فيها كورونا انا ودي اسال الحين مرتاح ضميرج pic.twitter.com/Fvrw6755hf — مي العيدان (@mayal3eidan) February 24, 2021

ونشرت العيدان صورة لتغريدتها عبر حسابها في إنستغرام، معلقة عليها بالقول: ”هذه الحقيقه المرة.. ضميرك الحين مرتاح.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك مليار مرة“.

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وتداول رواد التواصل الاجتماعي اسم الفنانة الكويتية غدير السبتي، معتبرين أنها المقصودة في منشور مي العيدان، الأمر الذي دعاها للخروج في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ للرد على تلك الاتهامات.

وقالت غدير السبتي وهي منفعلة: ”لست معدومة الضمير، ومن يتهمني بأني مصابة بكورونا، ليس الطبيب الذي فحصني كي يكون لديه علم بإصابتي“.

وأضافت: ”عيب وقفوا بس إشاعات.. أنا مشاري البلام هو اللي دق عليّ.. نتيجته طلعت قبلي وقالي روحي افحصي لأني فيني كورونا“.

وأشارت إلى أنها حاولت الاتصال بمي العيدان أكثر من مرة إلا أنها لم تجب على اتصالاتها.

وتابعت: ”سواء أنا نقلت العدوى لمشاري أو مشاري، عادي هذا مرض مو معروف مين بيعدي مين“.

غدير السبتي تنفجر غضباً على مي العيدان : لسانك بس طويل من وراء التلفون! ردي ياجبانة ردي .. انتي جبانة بس! pic.twitter.com/vLFR1n2bmu — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 24, 2021

ونقل الفنان الكويتي مشاري البلام، السبت الماضي، إلى العناية المركزة، إثر تدهور وضعه الصحي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صورة للفنان البلام، قالوا إنها من داخل العناية المركزة، حيث ظهر وهو يرقد على سرير، منوهين إلى أنه يعاني من نقص في الأكسجين.

وأُعلن قبل يومين عن إصابة البلام بفيروس كورونا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس بـ5 أيام، حيث تم نقله إلى مستشفى الشيخ جابر بالكويت العاصمة.