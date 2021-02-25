شابان فرنسيان يكسبان تحديا ضد ماكرون بشأن كورونا (فيديو)

فاز شابان فرنسيان مشهوران على موقع يوتيوب، في تحد أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكان ماكرون قد وجه تحديا للشابين ماكفلاي وكارليتو، اللذين يتابعها نحو 6 ملايين شخص، بأنهما إذا صورا فيديو حول الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحقق 10 ملايين مشاهدة، فإنه سيصور معهما مسابقة ترفيهية في قصر الإليزيه.

واستطاع الشابان بالفعل، الأربعاء، تحقيق هذا الرقم من المشاهدات على أغنية طريفة بعنوان ”أتذكر“، التي أطلقاها الأحد الماضي.

وفي الأغنية، تقمص نجما اليوتيوب، واسمهما الحقيقي دفيد كوسكاس ورافاييل كارلييه، شخصية شابين لا يحترمان الإجراءات الوقائية ضد كورونا، ليتعرضا في نهاية الفيديو لغرامة مالية فرضتها عليهما الشرطة لعدم ارتدائهما القناع الطبي.

وتضمنت الأغنية تضمنت رسائل محفزة للفرنسيين لاحترام تلك الإجراءات.

وأعلن الشابان أن العائدات المادية للأغنية المصورة ستمنح للمتاجر الغذائية المخصصة للطلبة.

وتشهد فرنسا ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، إذ تجاوزت الثلاثة ملايين حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 85 ألفا حسب آخر الإحصائيات.

ويعزو المسؤولون، هذه الزيادة في الأرقام، إلى استخفاف الفرنسيين بالإجراءات الوقائية وعدم احترامها.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، نهاية يناير الماضي، إغلاق بلاده لحدودها أمام الرحلات الآتية من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك في محاولة للحد من تفشي وباء كوفيد-19.‎

وقال كاستيكس: ”سيتم حظر أي دخول إلى فرنسا وأي خروج من أراضينا باتجاه دولة خارج الاتحاد الأوروبي أو منها، ما لم يكن هناك مسوّغ قاهر“.