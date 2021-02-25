الفنانة الكويتية سعاد سليمان تعلن ارتداءها الحجاب (فيديو)

أعلنت الفنانة الكويتية سعاد سليمان، المعروفة باسم ”سعودة“، عن ارتدائها الحجاب بشكل رسمي.

وبثت ”سعودة“، الأربعاء، مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، ظهرت فيه وهي داخل سيارتها وكانت ترتدي الحجاب، كاشفة أنها كانت تعاني من المرض قبل أن تتحسن حالتها.

وأضافت: ”لسه طالعة من عند الطبيب وصرت أحسن.. وحبيت أقولكم إني خلاص تحجبت رسمي.. الحمد لله دائما وأبدا“.

يُذكر أن الفنانة الكويتية سعاد سليمان، كانت قد أعلنت مؤخرا، ولأول مرة، عن تفاصيل حادث تعرضت له قبل 7 سنوات، مشيرة إلى أن سيارتها انفجرت بسبب الغاز، مؤكدة أن آثار الحرق الذي أصاب يدها موجود حتى الآن.

و“سعودة“ هي ابنة الممثلة مي البلوشي، وابنة أخت الفنانتان مرام وهند البلوشي، وشقيقتها هي المغنية شيماء.

بدأت سعاد سليمان حياتها الفنية عام 2013 بتقديم برنامج ”كاش مو بلاش“ على قناة ”الشاهد“ بمشاركة والدتها مي البلوشي.

واتجهت بعد ذلك للتمثيل، وقدمت أكثر من عمل حققت من خلالها نجاحا ما جعلها تستمر بالتمثيل.

ومن المسلسلات التي قدمتها ”سعودة“: ”للحب كلمة“، و“ثريا“، و“العافور“ و“سقف واحد“، ”المحتالة“، ”كان في كل زمان“، ”إفراج مشروط“، ”أنا عندي نص“، و“من حقي أحب“.

كما قدمت الممثلة الكويتية عملين مسرحيين، هما ”مدينة المرجان“، و“الأميرة فروز“.