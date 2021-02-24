حسين الجسمي يغني للكويت في عيدها الوطني "يا نور الأرض" (فيديو)

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان ”يا نور الأرض“، وهي أغنية وطنية تأتي بمناسبة الأعياد الوطنية لدولة الكويت.

وجاءت الأغنية بالتعاون مع وزارة الإعلام الكويتية، وهي من كلمات أحمد الشرقاوي، وألحان ناصر غنام الديكان، وتوزيع Bayan group ومكساج وماستر جاسم محمد.

وكان الجسمي قد أعرب عن سعادته بهذا العمل، وقال: ”أتشرف بتقديم هذا العمل الوطني (يا نور الأرض) إحساسًا وحبًا وفخرًا بهذه المناسبة التي نعتبر ذكراها ذكرى فرحة وطن وفرحة شعب نُكنّ له كل الاحترام والتقدير“.

وعبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، قال الجسمي: ”جديدنا .. ‏يا كويت يا نور الأرض ‏وكــلـك خـير ‏غرامك فرض ‏وعشقك غير ”.

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ومن المقرر أن يتم عرض الأغنية عبر تلفزيون الكويت وجميع الإذاعات المحلية الكويتية والخليجية والعربية.

وكانت قد أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد جدلًا وغضبًا واسعين في الأوساط الفنية والمجتمعية، في الكويت والإمارات، بعدما تعمدت السخرية من الفنان حسين الجسمي بأسلوب غير مباشر.

وعلقت فجر السعيد على تغريدة بشأن انتهاء حسين الجسمي من تسجيل أغنية وطنية للكويت، بشكل تهكمي: ”اللهم إني استودعتك الكويت وأهلها“.

يُذكر أن العيد الوطني الكويتي يُحتفل به في 25 فبراير من كل عام، ومنذ عام 1992 تتزامن معه في 26 فبراير من كل عام احتفالات عيد التحرير.