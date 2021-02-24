عدن.. وفاة الفنان المسرحي رائد طه

توفي الفنان المسرحي اليمني الشاب رائد طه، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن إثر معاناة طويلة مع المرض.

بدأ الفنان الراحل حياته الفنية في المسرح المدرسي، وهو من مواليد مدينة عدن وخريج كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن، وشارك في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية.

وأسس مع زملائه في عام 2005 فرقة خليج عدن المسرحية التي أعادت الحركة المسرحية الجماهيرية لليمن، بعد أن انقطع العمل المسرحي في اليمن عموما وعدن خصوصا كواحدة من تبعات الحرب الأهلية عام 1994.

وفي عام 2010 غادر مع فرقة خليج عدن المسرحية إلى برلين لتقديم مسرحيتهم الشهيرة معك نازل للجمهور الألماني، لتصبح بذلك أول مسرحية يمنية تعرض في أوروبا.

أبرز أعمال رائد طه المسرحية: عائلة دوت كوم، حلا حلا يستاهل، سيدتي الجميلة، معك نازل، كرت أحمر، على حركرك.

وقدم في التلفزيون عدة مسلسلات مثل: أصحاب وفرصة أخيرة، وبرامج مثل عالماشي وهنا عدن.