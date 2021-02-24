مصر.. السجن المشدد 7 سنوات للفنانة عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة الممثلة عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها داخل شقته في منطقة البساتين في القاهرة، بالسجن المشدد 7 سنوات مع إلزامها بالدعوة المدنية.

وكشفت تحقيقات النيابة، في اتهام الممثلة عبير بيبرس، بقتل زوجها عن مفاجأة وتفاصيل مثيرة، بعد أن قررت النيابة العامة إحالتها إلى محكمة الجنايات ووجهت لها تهمة القتل العمد.

وأنكرت الفنانة المصرية خلال الجلسة تهمة القتل، وقالت:“والله ما قتلته، هو إللي وقع على الإزاز ومات، حسبي الله ونعم الوكيل، أنا مقتلتش جوزي، مقتلتوش“.

من ناحية أخرى، دخل والد المجني عليه في حالة بكاء شديدة متهمًا الفنانة المصرية بقتل نجله بهدف سرقة مبلغ 2 مليون جنيه.

وقالت ”عبير“ عند مواجهتها بالحرز رقم 19855، وهو عبارة عن هاتفها المحمول وفيه صورة بتاريخ يوم الحادثة، 30 مايو الماضي، التقطتها المتهمة لنفسها ويظهر فيها المجني عليه ملقى أرضًا على ظهره، ويرتدي ”تيشرتًا“ لونه أحمر، بينما تظهر المتهمة في الصورة وهي تخرج لسانها عقب مقتله، أجابت المتهمة:“مكنتش مصدقة إنه مات، إلا بعد ما الإسعاف جت وقالت لي إنه توفي“.

وبسؤال المتهمة:“هل كان توقيت التقاط الصورة قبل حضور سيارة الإسعاف؟“، أجابت:“معرفش“، ولم تجب عن سؤال النيابة.

وتبين من التحريات أن المتهمة كانت ترتدي ملابس معينة أثناء التقاط الصورة مع زوجها القتيل، وغيَّرت ملابسها قبل حضور سيارة الإسعاف.

وبدأت الواقعة بورود بلاغ من والد المجني عليه تحرر به المحضر رقم 5598 لسنة 2020، لإدارة البحث الجنائي في القاهرة، أكد فيه وفاة نجله ”عمرو. س. س “ 42 سنة صاحب شركة بترول، واتهم زوجة المتوفَّى عبير وهبة نجيب زكي الشهيرة بـ“عبير بيبرس“ 35 سنة ممثلة، بقتله.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المُبَلِغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة ابنه تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله وفحص جثته تبين وجود جرح غائر في الصدر، واتهم زوجة ابنه بقتله، والاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كان بحوزته قبل موته.